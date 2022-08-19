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Dünya Zincirleme trafik kazası: 10 ölü!
Dünya

Zincirleme trafik kazası: 10 ölü!

Plateau eyaletinde kamyon ile 6 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 09:16:00 -
Zincirleme trafik kazası: 10 ölü!

Plateau eyaletinde kamyon ile 6 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kaza, Plateau-Bauchi kara yolunda meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle kamyon ile karşı yönden gelen 6 araç çarpıştı.

Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artmasından endişe edildiği aktarıldı. (İLKHA)

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Yorumlar

hercai

Nijerya oldugunu aciklasaydiniz daha iyi. Hepsine Allah rahmet eylesin.
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