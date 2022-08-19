Zincirleme trafik kazası: 10 ölü!
Plateau eyaletinde kamyon ile 6 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Plateau eyaletinde kamyon ile 6 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Kaza, Plateau-Bauchi kara yolunda meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen nedenle kamyon ile karşı yönden gelen 6 araç çarpıştı.
Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artmasından endişe edildiği aktarıldı. (İLKHA)