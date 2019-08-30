Zincirleme kazada sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Hacı Eyüplü Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Mustafa T. idaresindeki 06 EZ 1088 plakalı kamyonet, 64 HF 686 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kaza sonrası 06 1088 plakalı kamyonette yolcu olarak bulunan Gülümser T. ile Enes Mirza T. bulundukları yerde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar, itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı. Yaralılar tedavileri için ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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