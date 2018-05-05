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Zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi

Sabah saatlerinde Samsun'un Canik ilçesinde 5'i tır toplamda 12 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:43
Zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi viyadük üstünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir tırın yolun solundaki korkuluklara çarpıp akaryakıt deposunun yola fırlayarak delinip yola mozot saçılması sonucu tırın peşinden gelen diğer araçlar peşpeşe birbirlerine çarpıtılar. Yağışlı havadan dolayı yerlerin de ıslak olması kazanın şiddetini daha da arttırdı.

5'İ TIR TOPLAM 12 ARAÇ

 

5'i tır, 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 15 kişi yaralandı. Viyadük üstü uzun süre araç trafiğine kapatıldı ve ulaşım alt yoldan sağlandı.

Kazada yaralanan Havva Karaağaç, Nurgül Işgın, Mahmut Işgın, Hatice Boran, Sümeyya Hafza Boran, Süleyman Boran, Hüseyin Selman Boran ve Mesut Uğural Gazi Devlet Hastanesine, Yılmaz Boran, Furkan Karaağaç, İbrahim Hamza Boran ve Hatun Karaağaç Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Özlem Aysüne, Mustafa Aysüne ve Emre Şahinkaya ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Havva Karaağaç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 
 

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:43
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