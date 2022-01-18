Zincirleme kar kazası! 24 araç birbirine girdi

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı bölgede yoğun sis de başladı. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sürücüler, kar yağışı ve sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarlarındaki ikaz ışıkları yakılarak, görüş mesafesi artırıldı.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de, ”Bugün İstanbul’da kuvvetli kuzey batı (Karayel) rüzgar var. Hava sıcaklığı yeterince düşük olmadığından sabah yağmur öğleden sonra sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Karla karışık yağmur ve yükseklerde kar görülebilir. Yarın öğleden sonraya kadar devam eder” dedi.

24 araç birbirine girdi

Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkisinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve tipinin olduğu bölgede, kayganlaşan yolda 20 otomobil ve 4 TIR birbirine girdi. Yolun Ankara istikameti, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekibi sevk edildi. Ekipler ve kazada yara almayan vatandaşlar, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 5 kişinin hastaneye sevki ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

Tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor

Düzce'de öğle saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle D-100 yolu Bolu Dağı kesiminde yollar karla kaplanınca trafik ekipleri, TIR ve kamyonları Kaynaşlı mevkisinde bekletmeye başladı. Karayolları ekipleri, Bolu Dağı'nda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Düzce'de 64 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.