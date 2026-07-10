  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İletişim Başkanı Duran'dan kınama: Taraflı AP kararının değeri ve hükmü yok! Mehteran ayarlı AP provokasyonu AK Parti'den AP'a sert tepki! TSK’ya yönelik alçakça iftirayı kınıyoruz Türkiye sağlıkta çıtayı çok yükseltti Dünya bizi takip ediyor SSB ile dev sözleşme imzalandı! ASELSAN'a 1,5 milyar avroluk sorumluluk AP’den ikiyüzlülük Mali'de sivilleri katleden Rus askerlerine pusu Savunamıyor saldırıyor Amerikalılar Erdoğan’ın hediyesini böyle yorumladı! “Erdoğan'dan ustalıkla 200 IQ'luk hamle” Sosyal sorunların temelinde ekonomik krizler yatar
Yerel Zincir markette mide bulandıran skandal
Yerel

Zincir markette mide bulandıran skandal

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Zincir markette mide bulandıran skandal

Antalya'da tüm uyarılara rağmen tarihi geçmiş ürünleri satmaya devam eden zincir market mühürlendi.

Antalya’nın Serik ilçesinde tarihi geçmiş gıda satan zincir market, zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

Belek Mahallesi'nde Serik Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan rutin denetimler sırasında, bir işletmede son tüketim tarihi geçmiş çok sayıda gıda maddesi tespit edildi.

 

3 gün kapatma cezası verildi

Tüm uyarılara rağmen tarihi geçmiş ürünleri satmaya devam eden işletme hakkında Serik Belediyesi Encümeni tarafından 3 gün kapatma cezası verildi.

Kararın ardından zabıta ekipleri, halk sağlığını tehlikeye atan zincir marketi mühürleyerek 3 gün süreyle faaliyetinden men etti.

Mersin’de zehir marketine suçüstüne komik ceza!
Mersin’de zehir marketine suçüstüne komik ceza!

Sağlık

Mersin’de zehir marketine suçüstüne komik ceza!

Beyaz ette fahiş fiyat denetimi! Marketlere milyonluk cezalar
Beyaz ette fahiş fiyat denetimi! Marketlere milyonluk cezalar

Ekonomi

Beyaz ette fahiş fiyat denetimi! Marketlere milyonluk cezalar

Market sahibi silah sesi sandı! Sıcakta sirke şişesi bomba gibi patladı
Market sahibi silah sesi sandı! Sıcakta sirke şişesi bomba gibi patladı

Yaşam

Market sahibi silah sesi sandı! Sıcakta sirke şişesi bomba gibi patladı

Sincan'da ekipler sahada: Marketlere sıkı denetim
Sincan'da ekipler sahada: Marketlere sıkı denetim

Yerel

Sincan'da ekipler sahada: Marketlere sıkı denetim

Market raflarında 10 yıllık skandal İmha etmeyip satana yedirmek lazım
Market raflarında 10 yıllık skandal İmha etmeyip satana yedirmek lazım

Gıda

Market raflarında 10 yıllık skandal İmha etmeyip satana yedirmek lazım

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

fikir

Niye isim vermiyorsunuz. Xöyle ceza mı olur. Sahtekarların korunduğu başka ülke yok. Neden ifşa edilmiyor
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23