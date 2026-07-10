Zincir markette mide bulandıran skandal
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Antalya'da tüm uyarılara rağmen tarihi geçmiş ürünleri satmaya devam eden zincir market mühürlendi.
Antalya’nın Serik ilçesinde tarihi geçmiş gıda satan zincir market, zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.
Belek Mahallesi'nde Serik Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan rutin denetimler sırasında, bir işletmede son tüketim tarihi geçmiş çok sayıda gıda maddesi tespit edildi.
3 gün kapatma cezası verildi
Tüm uyarılara rağmen tarihi geçmiş ürünleri satmaya devam eden işletme hakkında Serik Belediyesi Encümeni tarafından 3 gün kapatma cezası verildi.
Kararın ardından zabıta ekipleri, halk sağlığını tehlikeye atan zincir marketi mühürleyerek 3 gün süreyle faaliyetinden men etti.