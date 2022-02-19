Zincir marketlere boykot çağrısı!

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği Genel Başkanı Nurettin Özgenç yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından buna ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandığını, indirimli KDV oranlarının 14 Şubat Pazartesi gününden itibaren başladığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan bu müjde ile enflasyonla mücadelede önemli bir adım atıldığını ifade eden Özgenç, buna göre temel gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini, yani iktidarın halkın yararına yüzde 7 KDV’den vazgeçtiğini aktardı.

Özgenç, bu indirim kararı sonrası gözlerin marketlerdeki fiyatlara çevrildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak bazı zincir marketler art arda KDV indirimi yaptıklarını açıklasa da raflarda gerçeklerin öyle olmadığı çok kısa bir sürede anlaşıldı. Bazı marketlerin fiyatları önce artırıp sonra cüzi bir miktar indirim yaptığı fark edildi. Hükümet KDV oranından yüzde 7 indirim yaptığı gibi bir o kadarda özel sektörden indirim bekledi. Ama 'etiket kardeşliği' yapan bazı zincir marketler fiyat indirmeye yanaşmıyor ve sahte indirimler ile bir nevi halk aldatılıyor. Bu nasıl bir anlayıştır anlamak mümkün değil.

Devlet, temel gıda maddelerinde KDV oranı 7 puan aşağıya çekerek fedakarlık yapıyor, hormonlu büyüyen marketlerde indirimi fırsata çeviriyor. Tüm halkımızı zincir marketleri boykota davet ediyoruz. Biz KOBİDER olarak diyoruz ki zincir marketler göstermelik denetimlerden, ödenmeyecek para cezalarından değil, boykottan anlar. Buna dur demek isteyen tüketicilerimizi 20 Şubat-20 Mart tarihleri arasında zincir marketler yerine mahalleli dostu olan bakkal, manav ve kasaplardan alışveriş yapmaya davet ediyoruz."