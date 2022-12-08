Zincir marketler sessizliğini bozdu

Rekabet Kurulu karşısında iki gün boyunca savunma yapan 5 market ile onlara ürün tedariki sağlayan yerli ve yabancı tedarikçiler, rekabeti ihlal etmediklerini, kartel olmadıklarını, ürün fiyatlarını yükseltmeye aracılık etmediklerini ileri sürdüler.

BİM, kendilerine yöneltilen suçlamaları ispatlayan somut deliller bulunmadığına dikkat çekerken, marketlere ve tedarikçilere ceza verilip verilmeyeceğine Rekabet Kurulu karar verip, 15 gün içinde kamuoyuna açıklayacak.

A101, BİM, Şok, Migros ve Carrefour ile birlikte hızlı tüketim malları sektöründe üretici ve tedarikçi olarak faaliyet gösteren 20 firmanın rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla açılan soruşturma çerçevesinde, dün 5 market ile 4 üretici/tedarikçi firmanın sözlü savunmaları alındı.

En düşük fiyat hedefi

İlk savunmayı yapan BİM temsilcisi Metin Pektaş, sektörde süper marketler ve yüksek indirim marketleri olmak üzere iki tip oyuncu bulunduğunu belirterek, yüksek indirim marketlerinin iş modelinin en düşük fiyatı rafına koymak olduğunu, dolayısıyla bu motivasyon ve hedef çerçevesinde hareket ettiklerini söyledi. Pektaş, piyasayı en iyi analiz eden firmanın belirlediği fiyatın diğer firmalar tarafından takip edildiğini, bu alanda BİM’in fiyat liderliği bulunduğunu ve fiyat geçişlerinin diğer marketler tarafından takip edildiğini anlattı. 2005-2020 yıllarını kapsayan gıda ve alkolsüz içecek fiyat artışları grafiğiyle BİM’deki fiyat artışının sektörün gerisinde kaldığını gösteren Pektaş, savunmasının sonunda, dosyadaki bulguarın tamamının 2021 yılında ceza verilen dosyadakilerle aynı olduğunu; ‘ne bis in idem’ ilkesi (mükerrer yargılanamama ve cezalandırılamama yasağı) çerçevesinde herhangi bir ceza verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Metin Pektaş, Haribo adına yaptığı savunmada ise 2017, 2020 ve 2021 yıllarına ait birer belgenin kartel iddiasını ortaya koymada yetersiz kaldığını, tartışmalı belgelerle kartel suçlaması yapılmasının hukuka uygun olmayacağını söyleyerek, ceza verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Haribo reddetti

Haribo Türkiye Genel Müdürü Kostas Vlachos, Türkiye’de yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 85, üretici fiyat enflasyonunun ise yüzde 150 seviyesinde olduğunu, bu rakamların bile üreticinin mümkün olduğunca fiyat artışından kaçındığını gösterdiğini söyledi. Diğer markaları ürünlerin kendi fiyatlarının yarısı kadar olduğunu dolayısıyla Haribo’nun böylesine rekabetçi bir piyasa içinde yüksek fiyatı zorlamasının çıkarlarına olmadığını ifade eden Vhaclos, marketler arasında da herhangi bir iletişime aracılık etmediklerini; fiyat artırmayan perakendecileri arzı kesme, arzı sınırlama benzeri bir davranışta bulunmadıklarını, bugüne kadar rekabet ihlalinden de herhangi bir ceza almadıklarını belirtti.

Son karar 15 gün içinde verilecek

İhlal edilen eylemlerin bu şirketlerin ‘kartel’ özellikleri dikkate alınarak da artırılması talep edilirken, söz konusu market ve şirketlere ceza verilip verilmeyeceğine Birol Küle Başkanlığındaki 7 kişilik Rekabet Kurulu, 15 gün içinde karar verecek. Soruşturma heyetinin Rekabet Kanunu’nun 4. maddesi kapsamında ceza istemi doğrultusunda bir ceza çıkması durumunda firmalara, bir önceki yıl cirolarının yüzde 10’una varan oranlarda para cezası verilebiliyor.

Zincir marketlere veri paylaşımı zorunluluğu

Ticaret Bakanlığı, ‘Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Zincir marketlere yönelik yapılan düzenlemeyle, şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olacak. Yayımlanan yönetmelikte şu ifadelere yer verildi: “Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilir.” Yönetmeliğin hükümlerinin uygulanmasının Ticaret Bakanlığı tarafından yürütüleceği kaydedildi.