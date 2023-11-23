Zincir marketler Pazar günleri kapalı olacak

İstanbul’daki tüm marketlerin üye olduğu İstanbul Ticaret Odası Perakende Meslek Komitesi tarafından düzenlenen çalıştaya katılan tüm firmalar zincir marketlerin pazar günü kapanması için el kaldırdı. Kararın uygulanabilmesi için İTO ve Bakanlık tarafından onaylanması gerekiyor. Peki zincir marketlerin pazar günü kapanması mümkün mü? İşte detaylar...

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Pazar günü marketlerin kapalı olması tüketici açısından bir dezavantajdır. Ancak bakkal, manav, kasap gibi küçük esnafın yararına olacaksa tüketici buna katlanabilir.

Ne var ki bazı köylerde zincir marketler şube açtılar. Ayrıca birçok satış noktasında marketler yüksek, büyük üreticiden alabilme kapasitesine sahip oldukları için daha ucuz alıyorlar. İndirim uygulayıp düşük fiyatta satabiliyorlar. Küçük esnafımızdan sayılan bakkallarımızda böyle bir imkan yok.

Dolayısıyla zincir marketlerin pazar günü kapatılması tüketici açısından bir miktar külfet getirecektir. Ancak ülkemizin bakkal, manav, kasap gibi esnafın, tekel bayilerin bir nebze de olsa ayakta kalabilmesi için katkı sağlayacaksa biz tüketiciler buna katlanabiliriz.

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‘ÇOK ÇEŞİTLİ ÜRÜN BULABİLME İMKANI SUNULUYOR’

Elbette tüketicinin işine gelen durum marketlerin de pazar günü açık olması yönündedir. Çok çeşitli ürün bulabilme imkanlarının sunulmasıdır.

BAKKALLARIN MEKAN DEZAVANTAJI!

Markete gittiğinde tüketici deterjanının birkaç çeşidini görebiliyor. Tuvalet kağıdı, temizlik malzemelerinin birkaç markası içinde kendisi ucuz bulduğunu tercih edebiliyor. Bakkalların mekan küçüklüğünden ötürü böyle imkanları bulunmuyor

‘BANKA KOMİSYONU İSTENEBİLİYOR’

Bazı küçük satış noktalarında tekel ürünlerini kredi kartı ile alınmak istendiğinde tüketicilerin banka komisyon farkı talep edilebiliyor. Oysa marketlerde böyle bir taleple karşılaşılmıyor.

Elbette esnafımızı da düşüneceğiz ama o marketlerin çalışmalarının tamamı kayıt içi yani faturalı, personel istihdamları kayıtlı, bu tür durumları da gözetmek lazım hiç değilse belli lokasyonlarda örneğin bir köyde bakkal, manav, kasap gibi esnaf yok ise orada marketin kapatılmaması onların ayrı düşünülmesi gerekir.

Bu nedenle mahalli idarelerin ilgili marketlerin ve esnafın, tüketicinin, temsilcileri ile birlikte alacağı karar ile belirlenmelidir. O yerleşim yerinin mülki amirinin oradaki tarafların görüşünü alarak karar vermesi daha yerinde olacaktır diye düşünüyorum.

Küçük esnafımızın gerçekten rahatlatılmasına yönelik tedbirlerin alınmasına ülkemiz tüketici elbet destek verir.

ZİNCİR MARKETLERE MESAFE KONABİLİR Mİ?

Şu ana kadar yapılan uygulamada hiçbir sınır olmadığından bazen yan yana karşı karşıya zincir marketlerin açıldığını görebiliyoruz. Hiç değilse bu dönemde alınacak kararla 500 metre mesafesinde bakkal esnafının bulunduğu lokasyonda zincir market açılmasına izin verilmeyebilir. Böylelikle o esnafımız korunmuş olur. Baklaların müşterileri yakın mesafelerden gelen tüketicilerden oluşuyor.”