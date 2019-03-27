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Zincir marketler de tanzim satış yapacak

Tarım Kredi Kooperatifleri, tanzim satış noktaları gibi zincir marketlere de ürün tedarik edecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, aralarında A101, Şok ve BİM’in de bulunduğu zincir marketlerde tanzim satış koşullarıyla bu ürünlerin satılacağını açıkladı.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:59
Zincir marketler de tanzim satış yapacak

Önceki gün Yeni Akit’e yaptığı açıklamada talebin devam etmesi halinde tanzim satışlarla ilgili yeni düzenleme yapabilecekleri mesajını veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin tanzim satış noktaları dışında zincir mağazalara da mal tedarik etmeye başlayacağını söyledi.

Düşük fiyatla satışa devam edilecek

Pakdemirli, Salihli Ziraat Odası’nda “Çiftçi Buluşması” etkinliği öncesinde yaptığı açıklamada, tanzim satış noktalarını Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere yurt çapında 110 noktada devreye aldıklarını, bu satışların kısa sürede hızlı bir netice vererek sebze meyve fiyatlarını yüzde 40-50 gerilettiğini söyledi. Tanzim satış konusunda yeni bir adımın daha atıldığını kaydeden Pakdemirli, şöyle konuştu: “Artık tanzim satış noktaları haricinde zincir mağazalara da mal tedarikini Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla yapmaya başlıyoruz. Aralarında A101, Şok ve BİM’in de bulunduğu marketlerin toplamda 16 bin şubesinde aynı tanzim satış koşullarıyla bu ürünler satışa sunuluyor olacak. Hızlı bir şekilde bu konuda da netice bekliyoruz. Tüketicilerimizin kaliteli ve ucuz sebze ve meyveye ulaşması anlamında alınmış önemli bir karardır.

Zeytine de prim müjdesi

Bakan Pakdemirli, Manisa’nın zeytin varlığı açısından çok önemli bir bölge olduğunu, yaptıkları görüşmeler sonucu zeytinyağının ardından zeytine de destek olma kararı aldıklarını ifade ederek, “Bildiğiniz üzere zeytinyağında 80 kuruş bir primimiz vadı. Tane zeytine de prim vermeye başlıyoruz, rakamlar 15 kuruş ile 25 kuruş arası olabilir. Onu henüz arkadaşlar çalışıyor. Ama bundan sonra zeytin üreticimiz de tane zeytine prim almış olacak. Egeli üreticilerimize müjdesini buradan verelim” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:59
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Manisa
  4. İstanbul
  5. Gaziantep
  6. Bursa
  7. Balıkesir
  8. Ankara
  9. Yeni Akit
  10. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  11. Tarım Kredi Kooperatifleri
  12. tanzim satış noktaları
  13. zincir mağazalar
  14. Bakan Pakdemirli

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