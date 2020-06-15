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Aktüel

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:16:51 -
Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da müşterilerinin hesaplarındaki 5 bin lirayı usulsüz işlemlerle zimmetine geçirdiği öne sürülen bankacı hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen tutuksuz sanık O.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

O.A. için "zimmet" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, bankanın teftiş raporuna yer verilerek olay tarihinde gişe memuru olarak görev yapan O.A'nın, banka müşterileri M.D. ve S.Y'nin ortak hesaplarına yatırılması için teslim ettiği 394 bin lirayı mağdurların hesabına 389 bin lira olarak eksik yatırdığı ve 5 bin lirayı usulsüzlük yaparak zimmetine geçirdiği öne sürüldü.

O.A. iddianamedeki ifadesinde, itiraflarda bulunarak suça konu parayı zimmetine geçirdiğini ve pişman olduğunu söyledi.

İddianamede, sanığın hileli hareketlerde bulunması nedeniyle üzerine atılı "zimmet" suçundan cezalandırılması talep edildi.

O.A'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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