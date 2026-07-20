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Dünya Zimmete para geçirme soruşturması! Seçim komisyonuna baskın düzenlendi
Dünya

Zimmete para geçirme soruşturması! Seçim komisyonuna baskın düzenlendi

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Zimmete para geçirme soruşturması! Seçim komisyonuna baskın düzenlendi

Doğu Asya ülkesi Güney Kore’de eski Ulusal Seçim Komisyonu (NEC) Başkanı Roh Tae-ak’ın zimmetine para geçirdiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında NEC binasına baskın yapıldı.

Güney Kore'de zimmete para geçirme soruşturmasında seçim komisyonuna baskın düzenlendi. Yonhap ajansının haberine göre, soruşturma ekibi, Roh ve bazı NEC yetkililerini “suç şüphelileri” olarak tanımlayan karar sonrası komisyon başkanlığı ofisinde arama yaptı.

Roh’un görev süresi boyunca üç yurt dışı gezisine eşiyle birlikte katıldığı iddia edilirken, NEC’in ilgili raporunda eşinin katılımına yer verilmediği aktarıldı.

Söz konusu soruşturma, ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi'nin (PPP) haziran ayında Roh hakkında zimmete para geçirme şüphesiyle şikâyette bulunmasının ardından başladı.

NEC ayrıca, 461 personelin 2022 ile bu yılın haziran ayı arasında turistik bölgelere 107 yurt dışı iş gezisi düzenlediği iddiaları nedeniyle başka bir soruşturma ile karşı karşıya bulunuyor.

Roh, 3 Haziran'daki yerel seçimlerle parlamento ara seçimlerinde başkent Seul'ün bazı bölgelerinde yaşanan oy pusulası yetersizliği nedeniyle 5 Haziran'da istifasını sunmuştu.

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