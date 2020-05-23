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Zimem geleneğiyle borçlar ödeniyor

Adıyaman’da yürütülen ‘Zimem’ geleneği ile ihtiyaç sahiplerinin borçları ödeniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:50:23 -
Zimem geleneğiyle borçlar ödeniyor

Adıyaman’da yürütülen ‘Zimem’ geleneği ile ihtiyaç sahiplerinin borçları ödeniyor.


Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Şimşek ile mahalle bakkalları ve fırınları ziyaret edilerek veresiye defterindeki mağdur vatandaşların borçları hesaplanarak ödendi.


Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, veresiye defteri anlamını taşıyan, yardımlaşmanın, dayanışmanın, anlayışın tüm güzelliklerini içinde barındıran Zimem defteri geleneği yaşatılmaya devam ettiklerini söyledi.


Duranay, “Geçtiğimiz günlerde Valiliğimizin uygun görüşleri ve öncülüğünde zimem geleneğinin yaşatılması amacıyla bir yardım kampanyası başlatılmıştı. İçinde bulunduğumuz faziletli günlerde ihtiyaç sahiplerinin bakkal ve fırınlara olan borçları ödendi. Yapılan bu hayır faaliyetimize katkı sağlayan Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’ye, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut’a, idari ve akademik personellerine, Güney Adıyaman ESKKK Başkanı Sırrı Dost ve gönlü zengin hayırseverlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kısa zamanda yapılan bu faaliyette yaşanan olumlu gelişmeler, bizlere büyük moral ve umut oldu. İlk etapta inşallah başardık. Zimem Geleneği inşallah bundan sonra da hayırseverlerimizin destekleriyle devam edecek. Gönlü zengin hayırseverlerimizin kampanyaya desteklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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