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Aktüel Zimbabve'den terörle mücadelede Mozambik'e destek
Aktüel

Zimbabve'den terörle mücadelede Mozambik'e destek

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa: - "Mozambik'teki terörist faaliyetler beni şoke etti" - "Zimbabve her alanda Mozambik'e desteğe hazır"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:30:45 -
Zimbabve'den terörle mücadelede Mozambik'e destek

İSTANBUL (AA) - Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, güvenlik sorunlarıyla mücadele eden Mozambik'e desteğe hazır olduklarını açıkladı.

Mnangagwa, Mozambik'te sivillere yönelik terör saldırılarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mozambik'teki terörist faaliyetler beni şoke etti. Bu barbar eylemler her yerde bitirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki insanların korunması için güvenliğin çok önemli olduğunun altını çizen Mnangagwa, "Zimbabve, her alanda Mozambik'e desteğe hazır." ifadesini kullandı.

- Silahlı örgütlere karşı ordunun operasyonları sürüyor

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Cabo Delgado vilayetinde, 3 yıl önce ortaya çıkan silahlı örgütlere karşı ordunun geniş çaplı operasyonları sürüyor.

Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado vilayetine düzenlenen terör saldırıları ve askeri operasyonlar nedeniyle 400 bin kişi evini terk etti, sadece geçen hafta teknelerle 10 bin kişi Pemba kentine kaçtı.

Halka ve güvenlik güçlerine karşı saldırılar düzenleyen DEAŞ bağlantılı silahlı grup, "Ensar al-Sunna" veya "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.


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