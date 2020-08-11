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Aktüel

Zimbabve'de ordu mensuplarına zam kararı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 19:16:48 -
Zimbabve'de ordu mensuplarına zam kararı

ABUJA (AA) - Son yıllarda ekonomik ve siyasi krizlerle mücadele eden Afrika ülkesi Zimbabve'de, ordu mensuplarının maaşına zam yapılması kararı alındı.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ordu birliklerinin çalışma koşullarında ve maaşlarında iyileştirme kararı aldıklarını açıkladı.

Mnangagwa, "Ordu birliklerimizin fedakarlıkları nedeniyle barınma, ulaşım ve sağlık şartları iyileştirilecek." ifadesini kullandı.

Gazilerle ilgili sorunların da çözüleceğinin altını çizen Emmerson Mnangagwa, Zimbabve'de ordu mensuplarının maaşına zam yapılması kararı aldıklarını kaydetti.

Afrika'nın bir zamanlar "tahıl ambarı" olarak adlandırılan ülkesi Zimbabve'de devam eden ekonomik ve siyasi kriz, ülkede iktidar ile muhalefet arasında gerginliklerin yaşanmasına neden oluyor.

Hükümet, insan hakları ihlali, düşünce özgürlüğüne yönelik baskı ve kötü yönetimle suçlanıyor.

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