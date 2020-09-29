  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Zimbabve'de gizemli hastalıktan ölen fillerin sayısı 34'e yükseldi
Aktüel

Zimbabve'de gizemli hastalıktan ölen fillerin sayısı 34'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 02:12:50 -
Zimbabve'de gizemli hastalıktan ölen fillerin sayısı 34'e yükseldi

ABUJA (AA) - Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de, gizemli bir hastalık nedeniyle telef olan fillerin sayısı 34'e çıktı.

Zimbabve Milli Parklar ve Vahşi Yaşam İdaresi Direktörü Fulton Upenyu Mangwanya, mecliste yaptığı açıklamada, ülkede, henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle iki hafta içinde 12 filin daha telef olduğunu belirtti.

Mangwanya, böylece ülkede 24 Ağustos'tan bu yana gizemli hastalıktan telef olan fillerin sayısının 34'e yükseldiğini kaydederek, fillerin ölüm nedenini bulmak için araştırmaların devam ettiğini aktardı.

Ülkenin komşusu Botsvana'da da 3 ayda, nedeni belirsiz hastalık nedeniyle en az 350 fil telef olmuştu.

Zimbabve'de geçen sene kuraklık nedeniyle 200 fil telef oldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan'dan flaş karar! Sadece Türkiye muaf tutuldu
Gündem

Azerbaycan'dan flaş karar! Sadece Türkiye muaf tutuldu

Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm ülkelere yapılan uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı.
Abdullah Çiftçi sıradaki felaketi açıkladı: Haberler gelmeye başladı
Gündem

Abdullah Çiftçi sıradaki felaketi açıkladı: Haberler gelmeye başladı

Stratejist Abdullah Çiftçi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün ardından meydana gelebilecek felaketi açıkladı.
Ermenistan çıldırdı! Türkiye'ye akılalmaz suçlama
Dünya

Ermenistan çıldırdı! Türkiye'ye akılalmaz suçlama

Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine ateş açması üzerine başlayan karşı saldırı sonrası Erivan yönetiminden Türkiye'ye yönelik ..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay