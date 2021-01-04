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Aktüel Zimbabve'de artan vakalar nedeniyle Kovid-19 kısıtlamaları yeniden başladı
Aktüel

Zimbabve'de artan vakalar nedeniyle Kovid-19 kısıtlamaları yeniden başladı

Okulların açılması ertelendi, düğün ya da ibadet amacıyla 30 gün boyunca toplanma da yasaklandı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 09:39:49 -
Zimbabve'de artan vakalar nedeniyle Kovid-19 kısıtlamaları yeniden başladı

İSTANBUL (AA) - Afrika ülkesi Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle kısıtlamalar yeniden arttı.

İletişim Bakanı Nick Mangwana, okulların açılmasının ileri bir tarihe alındığını ve insanların düğün ya da ibadet amacıyla 30 gün süreyle toplanmasının yasaklandığını açıkladı.

Ülkedeki Kovid-19 vakası sayısının yeniden arttığına dikkati çeken Mangwana, kısıtlamaların yeniden başladığını sözlerine ekledi.

Alınan tedbirler kapsamında gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve restoranlar kapatıldı.

Yetkililer, Kovid-19'a karşı halkı tedbirli olmaya ve kurallara uymaya çağırdı.

Zimbabve'de 15 bin 265 kişide virüs tespit edildi, 380 kişi hayatını kaybetti.

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