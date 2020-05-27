  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Zimbabve'de 40 binden fazla kişiye Kovid-19 yasaklarını ihlalden gözaltı

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan on binlerce kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 09:00:00 -
Zimbabve'de 40 binden fazla kişiye Kovid-19 yasaklarını ihlalden gözaltı

Ulusal basında çıkan haberlerde, ülke genelinde Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 40 bin 682 kişinin gözaltına alındı belirtildi.

Gözaltına alınanların çoğunun maske takmadığı, bazılarının ise toplu etkinlik yasağını ihlal ettiği kaydedildi. Yasağa uymayanların işledikleri suçlara göre ya para cezasına çarptırıldığı ya da haklarında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

Zimbabve'de Kovid-19'u önlemek için 30 Mart'ta konulan 6 haftalık sokağa çıkma yasağı, geçen hafta ikinci bir emre kadar uzatıldı.

Ülkede şimdiye kadar 56 Kovid-19 vakası görülürken, 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı