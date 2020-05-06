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Aktüel

Zimbabve'de 2 bin 528 mahkum serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:41:23 -
Zimbabve'de 2 bin 528 mahkum serbest bırakıldı

ABUJA (AA) - Afrika ülkesi Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 2 bin 528 mahkumun serbest bırakıldığı açıklandı.

Zimbabve Cezaevleri ve Islah Hizmetleri yetkililerinden Alvord Gapare, "Devlet başkanının kararıyla cezaevlerindeki şartları iyileştirmek ve yoğunluğu azaltmak için af ilan edildi." dedi.

Gapare, mahkumlara serbest bırakılmadan önce Kovid-19 testi yapıldığını kaydederek, "Mahkumların testlerinin tamamı negatif çıktığı için çok mutluyuz ama yine de onları salgına karşı bilgilendirdik." ifadelerini kullandı.

Ülkede 138 kişide Kovid-19 vakası tespit edilirken, 3 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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