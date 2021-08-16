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Gündem Zillet’ten Hans’a ‘evet’ Hasan’a ‘hayır!’
Gündem

Zillet’ten Hans’a ‘evet’ Hasan’a ‘hayır!’

Geçici olarak ülkemize gelen ve genellikle baraka tarzı meskenlerde hayatını sürdürmeye çalışan Müslüman muhacirleri hedef gösteren CHP zihniyetli İslam düşmanları, mal-mülk alımı yaparak topraklarımıza kalıcı olarak nüfuz eden Hristiyan ülke vatandaşlarına çıt çıkarmıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 11:14:00 -
Zillet’ten Hans’a ‘evet’ Hasan’a ‘hayır!’

Yavuz Selim  İstanbul

Gündemin yumuşadığı her dönemde rotasını muhacirlere çeviren malum cenah, topluma göçmen düşmanlığını empoze ediyor. Savaş mağduru olarak Suriye, Irak, Afganistan ve çeşitli coğrafyalardan Türkiye’ye sığınan Müslüman mazlumlar, kin ve nefret söyleminin odağına oturtuluyor. Başını CHP’li siyasilerin, medya organlarının ve sivil toplum kuruluşlarının çektiği muhacir düşmanları, ülkedeki en ufak bir yabancı uyruklu sürtüşmesinde ise ortalığı ayağa kaldırıyor. Yalan ve iftiralarla masumlar en adi suçlarla itham edilerek töhmet altında bırakılıyor.

Gelen gâvur olunca çıt çıkarmıyorlar

Savaştan, ölümden, zulümden kaçarak Türkiye’ye sığınan ve genellikle baraka tarzı meskenlerde hayatını sürdürmeye çalışan Müslüman muhacirlere kin kusan CHP zihniyeti, mal-mülk satın alıp kalıcı olarak ülkemize yerleşen Hristiyan ülkelerin vatandaşlarına çıt çıkarmıyor. Akit’in ulaştığı verilere göre lüks konut alımı yaparak Türkiye’ye yerleşen, vatandaşlığa geçerek içimize kadar nüfuz eden Alman, Rus, İngiliz, Amerikan ve İsveçlilerin sayısının 5 yılda 30 bini aştığı tespit edildi. Laikçi Haçlı aşıklarının gıkını çıkarmadığı Rus vatandaşlarının 2015-2020 yılları arasında 12 bin 859 konut alarak Türkiye’ye yerleştiği belirlendi.

Almanlar laikçilere komşu oluyor

Almanya’dan gelerek özellikle Ege ve Akdeniz bölgesine üşüşen 7 bin 209 Alman vatandaşının konut alımı suretiyle bölgeye yerleştiği öğrenildi. Ülkemizde taşınmaz satın alarak ‘kalıcı’ hale gelen İngilizlerin sayısı son 5 yılda 6 bin 411 olarak kayıtlara geçti. İsveç uyruklu Hristiyanlar ülkemizde 3 bin 384 mülk alımı yaparak laikçilere ‘komşu’ oldu.

ABD’li yahudiler bile geliyor laikçiler seyrediyor

Ukrayna’dan Türkiye’ye 5 yılda 3 bin 711 kişinin gelerek konut aldığı bildirildi. Yahudi kökenli olduğu saptanan ABD uyrukluların sadece 2020 senesinde Türkiye’de 623 mülk satın alarak topraklarımıza yerleştiği aktarıldı.

5 yılda 34 bin Hristiyan

İşte 2015-2019 yılları arasında konut alımı yaparak Türkiye’ye yerleşen yabancı uyruklu Hristiyanların sayısı:

l Rusya: 12.859
l Almanya: 7.209
l İngiltere 6.411
l İsveç: 3.384
l Ukrayna: 3.711
l ABD: 623 (2020)

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Yorumlar

543

evet ülkeye yerleşen yahudi ateist hristiyan mecusi daha nicesi dinlerde olan halkvar araŞTIRILSA NELER NELER ÇIKACAK 90 milyon nüfusta buna niye zillet ses çıkarmıyor
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Hasan cemal

Hala bunları tanıyamadınızmı?Elin gavuru onurludur,bu Türkiyede yaşıyanlar onursız omurgasız insanla hayvan arası bir karakter Dünyada birtek bunlar işte.
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