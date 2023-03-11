‘Zillet’te şimdi de HDP tiyatrosu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ilan etmesi sonrası ilk tebrik 6’lı koalisyonun ‘gizli’ ortağı HDP’den gelmişti. Sözde karşıymış gibi davrandığı halde Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediklerini açıklayan HDP eş Başkanı Mithat Sancar’dan ‘hoca’ diye bahseden Akşener’in onayının ardından harekete geçen CHP lideri, PKK’nın siyasi uzantısı ile pazarlık masasına oturmak için gün sayıyor. Başörtüsü özgürlüğünü anayasal güvence altına alacak değişiklik teklifinin Meclis’te kabul edilmesi için AK Parti’nin prosedür gereği Meclis’te grubu bulunan partilere yaptığı ziyareti çarpıtarak, “HDP’ye boyun eğdiler” iftirası atan ve “yeni bir çözüm süreci mi başlıyor” algısı oluşturan zillet paydaşları, sıra oy avcılığına gelince koşa koşa PKK’nın siyasi uzantısının ayağına gidiyor. Kahvaltı sözü verdiği terör tutuklusu Selahattin Demirtaş’ın “bizi nasıl ikna edeceksiniz” mektubuna boyun eğen İP lideri Meral Akşener, 6’lı masanın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile pazarlık masasına oturmasına yeşil ışık yakarken, zillet medyası ve paralı trolleri yaşanan kirli işbirliği karşısında ölü taklidi yapıyor.

İktidar umudunu Kandil’e bağladı

İktidar umudunu Kandil’in temsilcisinden gelecek oylara bağlayan CHP adına konuşan Faik Öztrak, CHP liderinin ‘cumhurbaşkanı adayı’ sıfatıyla HDP’yi ziyaret edeceğini açıklarken, parti tabanının tepkisinden korkan İP Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kılıçdaroğlu’nun ‘Cumhurbaşkanı adayı olarak değil CHP Genel Başkanı olarak HDP’yi ziyaret edeceğini’ öne sürerek milletin aklıyla alay ediyor. Uzun süre 6’lı masanın altında gizlenen HDP’nin de, Kılıçdaroğlu ile yapılacak görüşmede; özerklik, bakanlık paylaşımı, askeri operasyonların durdurulması, KHK’lıların göreve geri alınması, terör yandaşlarının serbest bırakılması gibi çok sayıda talebi sıralaması bekleniyor.

HDP’yi meşrulaştırma çabası

6’lı masada başlayan danışıklı HDP kavgasını akit’e değerlendiren Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran, şunları dile getirdi: “6’lı masayı altı genel başkan kurmadı, masayı dağıtma iradesi de bu altı genel başkanın elinde değil. Örneğin Meral Akşener çıktı ‘noter masası, kumar masası’ diyerek çok ağır laflar etti. Masayı dağıttığını söyledi. Fakat aynı Akşener, üç gün sonra tıpış tıpış geldi, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının altına imzasını attı. Aklıselim herkes biliyor ki, Meral Akşener’in çıkışı gayet doğal bir çıkıştı ama onu masaya zorla geri gönderdiler. Meral Akşener ve İyi Parti, milliyetçi tabanı domine etmek için zaman zaman HDP ve PKK’ya karşıymış gibi çıkışlar yaparlar ama bu sadece tabana yönelik mesajlardır. Geçtiğimiz yerel seçimlerde HDP ile ittifak yapıldığını sağır sultan bile duydu. Bunlar, kapalı kapılar arkasında bir şeyler çevirdiklerini ve millete bu tiyatroları yutturduklarını zannediyorlarsa, yanılıyorlar. Vatandaş olan bitenin farkında. Demirtaş’ın mektubu var, ne diyor? ‘Bizden oy almak için bizi nasıl ikna edeceksiniz’ diyor. Mektuba karşı iyi partinin cevabı oldu mu? ‘Kem küm.’ Onların verdiği cevapta kendileri bile ne dediklerini bilmiyorlar. Çünkü öyle bir durumdalar ki, ‘evet’ deseler tabanı küstürecekler, itiraz etseler sahiplerini kızdıracaklar. Dolayısıyla ortada HDPKK’nın, FETÖ’nün, Amerika ve Avrupa’nın desteğini alan bir ittifak var. Bunların da ortak bir adayı var. Gerisi tiyatrodan ibaret.”

BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu ise, şunları ifade etti: “CHP liderinin PKK’nın siyasi organı olan HDP ile görüşmek istemesine şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık. Yıllardır PKK’lı milletvekilleri kimin listesinden parlamento çatısı altına girdiler ve yer buldular. Ebetteki CHP içerisinde yer buldurlar. Ama hiçbir zaman CHP bu kadar aslını yitirmemişti. Bugün yaşadığımız süreçte CHP, HDP’nin farklı bir sürümüdür. HDP de silahlı terör örgütünün makyajlanmış versiyonudur. Dolasıyla koltuk kaygısıyla İP liderinin yaptıkları, yine CHP liderinin benzer kaygıyla yaptıklarını görüyor ve kınıyoruz. Maalesef katran kaynamayla şeker olmuyor ver olmayacakta. Milletin irfanı, kurdukları mizansenlerle ıy avcılığına soyunanlara hak ettiği cevabı çok kısa zaman sonra verecektir.”

Kuklalar ve kuklacılar

Prof. Dr. Yardımcıoğlu şöyle devam etti: “Bu altılı masa dediğimiz yapılanma, Meral Akşener’in oradan kalkmasını ve arkasından da aynı şekilde çok hızlı bir şekilde oturmasını istedi. Dolaysıyla altılı masada oturanlar sahnenin ön tarafında gördüğümüz kuklalardır. Esas olan bu kuklaları hareket ettiren kuklacılardır. Dolaysıyla sivrisineği öldürmek sivrisineğe düşman olmak çözüm değildir. Bataklığı kurutmak çözümdür. Perdenin ardındaki kuklacılarla hesaplaşmayı doğru düzgün yaptığımız zaman, satranç tahtasındaki gibi kuklacılara da şah dediğimizde kuklaların bir anda hareket edemez hale geldiğini muhakkak görürüz. Bu milletin feraseti, bakış açısı, olayları analiz ediş tarzı her zaman içten olmuştur. Ve her zaman da kendisine samimi davrananla, ‘mış gibi’ yapanı ayırt etmiştir.”

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