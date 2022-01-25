Zilletin tek vadi devr-i sabık

Parlamenter sistem özlemiyle eskiye dönmeyi vaat eden zilletin paydaşları, hayalini kurdukları olası iktidarlarında ise devri sabık vaat ediyor. CHP, İyi Parti, HDP ve zilletin diğer bileşenleri, kullandıkları tehdit ve nefret diliyle olası bir genel seçim zaferinde millete yönelik zulüm fırtınası estireceklerini daha şimdiden aleni bir şekilde deklare ediyor.

Dillerinden nefret akıyor

Daha önce öğretmen, doktor, çiftçi ve işçilere hakaret eden Kılıçdaroğlu, devletin üst düzey bürokratlarını ‘kanun dışına çıkmış memurlar’ ilan ederek, “18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. ‘Emir almıştım’ diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun. Bu size son çağrım” sözleriyle tehdit etti. Henüz taslak aşamasındaki Beylükdüzü- Sefaköy metro projesinin cumhurbaşkanlığınca onaylanmamasını bahane eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım” diyerek, iktidara yönelik tehdit diline sarıldı. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden haddini aşarak, “Sen benim için ‘kaygılanmayı’ bırak da kendi vereceğin hesabı düşün” diyerek, Başkan Erdoğan’a yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandı. Tabela partisi konumundaki Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, olası iktidarlarında hükümetten hesap soracaklarını iddia ederek, “devr-i sabık yaratacağız” söyleminde bulundu. İlk Peygamber Hz. Adem ile Hz. Havva validemize “cahil” deme hadsizliğinde bulunan Sezen Aksu, Başkan Erdoğan’ın cuma namazı sonrası cemaate yönelik hitabından sonra apar topar kaleme aldığı ve “Sen beni sezemezsin, dilimi ezemezsin” dizeleriyle başlayan nefret satırlarında, “Kim hancı kim yolcu dur bakalım” diyerek örtülü tehditte bulundu. Zillet paydaşlarının küfür ve nefret dolu söylemlerini Akit’e değerlendiren siyasetçi ve gazeteciler okuyucularımıza özel açıklamada bulundu.

Yapabilecekleri tek şey tehdit

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Muhalefetin bugüne kadar memleket adına, millet adına ürettiği en ufak bir şey yok. Bunu söylemlerinde, sahada ve parlamentodaki çalışmalarında gördük. Herhangi bir projeleri, bir programları yok. Yapabildikleri tek şey tehdit etmek, şantaj unsurunu öne çıkararak arkalarında konsolide edilmiş bir kitle oluşturabilmek. Demokrasi bunların sadece tabelalarında var. Özlerinde ise tehdit ve şantaj var. Edepsizlik ile hayâsızlık var. Sedef Kabaş gibi isimlerin hakaretleri, CHP ve avanelerinin tehditleri bunların ruh hallerini yansıtıyor.” dedi. Zillet bileşenlerinin “devr-i sabık” söylemine milletin nefretle yaklaştığını kaydeden Aydemir, “Millet bunlara nefretle yaklaşıyor. Allah’ın izniyle onlara iktidar yüzü göstermeyecek. Bunlar fırsat bulsalar bu millete sokağa çıkma hakkı bile tanımazlar. Böylesine ceberut ve despot bir yaklaşımları var. Muhalefetteyken bile kullandıkları dil buysa, ellerine iktidar geçse ne yaparlar. Özellikle de muhafazakâr kesime” açıklamasında bulundu.

Darı ambarında görüyorlar

Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak ise, “Bunlar vesayet özlemi içerisindeler. Hem suçlu hem güçlüler. Mukaddesata ve peygamberlere hakaret ediyorlar. Devletin başına hakaret ediyorlar. Milli iradenin temsilcilerine en aşağılık ifadelerle saldırıyorlar. Sonra da kalkıp hesap soracaklarını ifade ediyorlar. Tabii bunlardan layıkıyla hesap sorulmadığı ve gereken muameleyi görmedikleri için azıyorlar. Şımarıyorlar. Ve kendilerini darı ambarında gören tavuklar gibi geldiklerinde hesap soracaklarını söylüyorlar. Bunlara fırsat vererek bu şekilde konuşturmamak gerekiyor. Bu yapılanları, Milli iradeye karşı büyük bir saygısızlık ve terbiyesizlik olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. Zilletin paydaşlarının sürekli yıkım vaat ettiklerini söyleyen Albayrak, şöyle devam etti: “Onlar hiçbir zaman bir şey yapmak için gelmeyi düşünmüyorlar. Tek amaçları ve hedefleri yıkım olmuştur. Sağ iktidarların birikimlerini talan etmekten ödeye hiçbir icraatları olmamıştır. Menderes’in, Özal’ın ve Erdoğan’ın başardıklarını yıkmak için iktidara gelmek istiyorlar.”