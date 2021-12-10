Zillet’in ruh hali politik cinnet

HAKKI BİLİR İSTANBUL

Dört benzemezin önderliğinde bir araya gelen zillet ittifakı, milletten yüz bulamadıkça hakaret dilini ve provokatif bir siyaset anlayışını benimsedi. Sözde millet ittifakının iki büyük partisi CHP ve İYİ Parti küfür odaklı ve saldırgan içerikli bir siyaset anlayışı izlemesi, içine düştükleri acziyet çukurunu da gözler önüne serdi. Hükümetin başarılı çalışmalarını türlü manipülasyonlarla sabote edemeyen zillet ittifakı, terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin provokasyonlarını bile sahiplenmeye başladı. Gazeteciler ve STK temsilcileri zilletin yıkıcı siyasetini okuyucularımız için özel yorumladı.

Siyasi savrulma yaşıyorlar

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin konuya ilişkin, şunları dile getirdi: “Zillet İttifakı proje üretmiyor. Çünkü iş bilmiyorlar. Vatandaşa hürmet etmiyorlar çünkü bu millete kinliler. Şehitlerimizden ve gazilerimizden hiç hoşlanmıyorlar çünkü HDP’nin yakın dostular. Bunları sadece seçimlere 3 ay kala millete hürmetli görürsünüz. Milletimiz irfanı sayesinde gerçeği taktir edecektir” dedi.

Son dönemde Millet İttifakının iyice kontrolü kaybettiğini kaydeden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu zilleti sadece seçimlere 3 ay kala ya camide görürsünüz ya da vatandaşa şirin gözükmek için meydanda seçimden sonra ne cami yolu bilirler ne de vatandaşa hizmeti düşünürler. Son zamanlarda ne zaman sosyal medyayı açsak televizyon karşısına geçsek; gördüklerimize inanamıyoruz. Cumhur İttifakı çalışıyor ve makul bir dil kullanıyor. Millet İttifakını durumu ise malum. Milleti sandıkta gereken cevabı verecektir.”

Hatada ısrar ediyorlar

Gazeteci yazar Murat Özer, “TBMM’de, Türkiye’nin ana muhalefeti tarafından millete yapılmış bir hareketle karşı karşıyayız. Bu dil o kadar çarpıcı bir şekilde Türkiye katmanlarında yayılmış ki, örgütlü olduğunu düşünüyorum. Bu kadar galiz bir küfür olarak kabul edeceğimiz hareketi, onun taraftarları ve fenomenleri çok daha korkunç küfürleriyle savunuyorlar. Kötü olanı sahiplenmemek gerekir. Hatalar karşısında düzeltme yoluna gidilmeyip topluma güvence verilmiyorsa orada problem var demektir” dedi.

Millet İttifakında hataların ısrarla devam ettirildiğini vurgulayan Özer, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “İYİ Parti’de bir kişinin bireysel hatası olarak görebileceğimiz bir şey genel başkan düzeyinden ileri götürüldü. Kötüyü sahiplenmemek herkese düşen bir sorumluluk. Siyasiler hata yaparsa telafi etmelidir. Eğer topluma bir güvence verilmeyip hata devam ettiriliyorsa orada bir problem var demektir.”