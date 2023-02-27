Zilletin konut hazımsızlığı

Göreve geldiği 20 yılda TOKİ eliyle 1 milyon 200 bin konut üreterek dünyada model olan Bingöl, Van, Elazığ ve İzmir depreminde yıkılan evlerin yenisini bir yıl gibi kısa sürede hak sahiplerine teslim eden Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı, çalışkanlığıyla muhalefetin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Kahramanmaraş depremlerinin ardından harekete geçen hükümet, güvenli konutlar için ilk kazmayı vururken, başını CHP’nin çektiği muhalifler ise hazımsızlık krizleri geçirmeye başladı. Erdoğan’ın “Bedeli ne olursa olsun” sözleriyle başlattığı kentsel dönüşüme “rantsal dönüşüm” iftirası atan, yürütülen dönüşüm çalışmalarını engellemek için 7.206 dava açarak eline masum kanı bulaştıran şer ittifakı, şimdi de yıkılan 11 kentin yeniden ihyası için başlatılan konut çalışmalarını itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Fondaş medya, deprem bölgesinde hiçbir konutu yıkılmayan TOKİ’nin ‘bilimi dikkate almadığını’ öne sürerken, zillet tayfası ise, “inşaat telaşı seçim endeksli” sözleriyle, yapılacak 270 bin kalıcı konuttan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor.

Her hizmete karşılar

Millet ve memleket lehine olan her hayırlı hizmete karşı olan zillet paydaşları, depremzedelerin başlarını sokacakları sıcak yuvalara bile karşı çıktı. Depremin ardından tüm kamu kurumlarıyla harekete geçerek depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışan ve felaketin 18. gününde kalıcı konutların temelini atan iktidarı hedef alan zillet bileşenlerinin kalıcı konutlara yönelik skandal açıklamalarından bazıları şunlar:

Kentsel dönüşüm karşıtlığıyla bilinen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Bize bir sene daha vermezseniz, evsiz barksız kalırsınız diyorlar, tehdit ediyorlar” sözleriyle, depremzedeler için üretilen kalıcı konutlar üzerinden şantaj yapıldığı yalanını savurdu.

Deprem konut inşaatlarının ‘seçim endeksli’ olduğunu söyleyen Ahmet Davutoğlu, “Alelacele bunları kaldırarak seçim öncesinde yeni bir inşaat faaliyeti yapıyor telaşına girmek doğru değil. Milletin gözyaşları üzerinden herhangi bir PR çalışmasına asla izin vermeyeceğiz” diyerek, duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Deprem bölgesinde bulunan TOKİ konutlarının felaketten alnının akıyla çıktığını görmezden gelen Ali Babacan da, “Mesele sadece yeni bina dikmek değil. Düzgün bir plan, program yok. Günü kurtarmaya çalışıyorlar” skandal ifadelerini kullandı.

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Karar gazetesi ise kentsel dönüşüm projelerine açılan yüzlerce davada imzası bulunan CHP’nin arka bahçesi konumundaki TMMOB’un, kalıcı konutlara yönelik “Yeni bir felaketin ilan” şeklindeki sözlerini manşete çekerek, konutların ‘oldu-bittiye’ getirildiği şeklinde algı yürüttü.

Çalışmalar bilimin ışığında

Tartışmaları Akit’e değerlendiren Şehir Plancısı ve İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, şunları dile getirdi: “Şu anda yapılması gereken her şeyin yapıldığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 3 gündür arazideydim, çalışmalara şahidim. Burada yapılması gerekenlerin tarafsız olarak, bilimin ışığında yapıldığından eminim. Gereken ne varsa, zemin çalışması, mikrobilite denilen çalışmalar, şehir plancılık çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülüyor. TÜBİTAK ise arazi çalışması yapmak için 58 üniversiteden birçok dalda en az bin 500 araştırmacıya acil çağrı ile arazide görev verildi. Ayrıca burada bir binasında bile hafif çatlak bulunmayan ve bugüne kadar 1 milyon 200 bin bina yapmış devletin TOKİ’si var. Fakat felaketten rant devşirmek isteyen muhalefet, insanların kafasını karıştırmak istiyor. Mağdur vatandaşlar için inşa edilecek konutları bile siyasi malzeme olarak kullanıyorlar. Yazıklar olsun.

Kendileri ne ürettiler?

Sayın Cumhurbaşkanımız, belediye başkanlığından beri deprem gerçeğine göre hareket eden ve bilim adamlarını getirip ciddi çalışmalar yapmasıyla biliniyor. Fakat muhalefetin, yüzyılın felaketine yönelik ne bir bilgi birikimi, ne bir tecrübesi ne de bir çözüm önerisi var. Onlar sadece ‘bu konuda biz depremden ne çıkarabiliriz’ düşüncesindeler. ‘Nasıl insanların kafasını karıştırabiliriz’ onun peşindeler. Bu konularla ilgili hiçbir çalışmaları olmuş mu? Şimdiye kadar kaç bin konut üretmişler? Ellerindeki düzinelerce belediyeler, şehircilik ilkelerine yönelik neler yapmışlar. Kaç kentsel dönüşüm yapmışlar. Önce bu soruların cevabını versinler. İnsanların acıları üzerinden siyaset yapmasınlar.”