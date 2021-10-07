Zilletin HDP aldatmacası

Hakkı Bilir İstanbul



Toplam oyları yüzde 36’yı bile bulmayan zilletin paydaşları HDP’yi ittifakın dışında gösterebilmek için bir siyasal mühendislik operasyonu çekiyor. Kandil’deki terör elebaşları ‘CHP-HDP işbirliğinin devam etmesi’ için direktif verirken, sözde Kürt haklarının savunucusu HDP ise kendisine oy veren kitlenin hastalıklı muamelesi görmesine sessiz kalıyor. Ulusal değerleri istismar etmekte sınır tanımayan CHP ve milliyetçi muhafazakar kesimi temsil iddiasında bulunan İyi Parti ise kendi tabanlarını kandırmak adına HDP ile yaşadıkları siyasi flörtleşmeyi gözlerden uzak yaşamak istiyor...

Meşruysa neden beraber değiller?

Konuya ilişkin konuşan AK Parti 26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, şunları dile getirdi: “Millet ittifakının oluşturan partiler HDP’yi meşru görüyorlarsa neden yan yana gelmiyorlar? Yasal sınırlar içerisinde bir partiyse meşru muamelesi göstermekte bir beis yok. Eğer HDP meşru değilse neden her fırsatta HDP’yi legalleştirmek için çaba sarf ediyorlar? Bunlar cevap bulması gereken sorular. HDP ise kendisine oy veren kitlenin iradesine saygısızlık ediyor. Seçmeninin iradesini koruyamıyor. HDP’de parlamenter sistemi istemiyor. Madem HDP’yi meşru görüyorsunuz, alın yanınıza katkı sunsun size. Beraber görünmekten kaçıyorlar. Bu tavır doğru değildir. HDP gayri meşruysa diğer konularda neden işbirliği yaptıkları da dikkat değer bir durumdur.”

İttifak değil çelişkiler yumağı

Hukuk ve Fikir Platformu Başkanı Avukat Faruk Keleştimur da, şu değerlendirmede bulundu: “Millet ittifakı bileşenlerinin HDP’yle ilgili net bir tavır ortaya koyamaması paradoksal bir durumdur. Kendisine yönelik eleştirilerde canhıraş bir tavır takınan HDP’nin ise söz konusu mutabakata doğrudan dahil edilmemesine sessiz kalması bir başka çelişkiyi gözler önüne sermektedir. HDP’ye göz kırpanlar, tarihi bir vebal altındadır. Bu vebal dirsek temasının gizlenmesi yahut perdelenmesiyle örtülmeyecek düzeydedir. Türk milleti, HDP’nin gayrimeşruluğunda mutabıktır. Buna rağmen, her fırsatta HDP’yi öven ve onun siyasal temsil noktasını olumlayan her yaklaşımın karşısında olduğumuz bilinmelidir.”