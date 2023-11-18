Zilletin geçmişi faili meçhullerle dolu! Katilleri aklayan da saklayan da sizsiniz

Kendi iktidarları döneminde yargıyı arka bahçeleri gibi kullanan ve binlerce katili bulamayarak geride devasa bir faili meçhul miras bırakan malum zihniyet aymazlıkta sınır tanımıyor. Göreve geldiği 21 yıllık iktidarında karanlıkta cinayet bırakmayan ve failleri yakalayarak cezaevine gönderen AK Parti iktidarının başarısını görmezden gelen şer ittifakı şimdi de gazeteci Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın mevcut infaz yasasına göre tahliye edilmesi üzerinden iktidarın katilleri akladığı şeklinde kirli bir algı operasyonu yürütüyor. Gerçekte ise CHP’nin yavrusu SHP’nin iktidar ortağı olduğu, İP lideri Akşener’in İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturduğu 90’lı yılların karanlığında birçok isim elim suikastlere kurban giderken hiçbirinin faili bulunmadı. Sivas Madımak Oteli yangını ile Başbağlar Katliamı’nın gerçek sorumluları tespit edilemezken, malum zihniyetin iktidarında katledilen Uğur Mumcu’nun yanı sıra Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Çetin Emeç, Muammer Aksoy, Abdi İpekçi, Musa Anter ve Bahtiyar Aydın gibi isimlerin katilleri sırra kadem bastı. Her fırsatta hukukun siyasallaştığından dem vuran ve son olarak cinayeti işlediğinde 18 yaşından küçük olan Ogün Samast’ın tahliyesi üzerinden ortalığı ayağa kaldıran zillet paydaşlarının kirli geçmişi, “cinayeti aklamak da saklamak da sizden sorulur” yorumlarına sebep oldu.

Hesabı sorulmayan o cinayetler

SHP/CHP’nin iktidar ortağı olduğu koalisyon döneminin en karanlık hadiseleri arasında Sivas Madımak Oteli’nde meydana gelen yangında 37 kişi ölürken, fatura mazlum insanlara kesildi.

Üç gün sonra ise misilleme olarak Başbağlar’da camiye giden 29 kişi eli kanlı teröristlerce köyün meydanına toplanarak kurşuna dizilirken, katiller elini kolunu sallayarak kaçtı.

Gazeteci Uğur Mumcu 24 Ocak 1993’te, DYP- SHP iktidarında aracına konulan C-4 tipi bombanın patlaması sonucu öldürülürken, failleri bulunamadı.

Bahriye Üçok’a 6 Ekim 1990 tarihinde kargo paketi ile suikast düzenlendi. Failleri hâlâ meçhul.

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Ahmet Taner Kışlalı 21 Ekim 1999’da, ANASOL-M iktidarında öldürüldü. İşlenen suikastın failleri bilinmiyor.

Çetin Emeç, 7 Mart 1990 tarihinde Suadiye’deki evinden çıktığı sırada öldürüldü. Cinayeti gizemini koruyor.

Muammer Aksoy, 1990 yılında işlenen bir faili meçhul cinayete kurban gitti.

Musa Anter, 20 Eylül 1992 tarihinde DYP- SHP koalisyonunun olduğu dönemde Diyarbakır’da uğradığı suikast sonucu öldürüldü.

DYP-SHP koalisyon iktidarında 22 Ekim 1993 tarihinde, Lice Asayiş Bölük Komutanlığı binası önünde vurularak öldürülen Bahtiyar Aydın cinayetinin failleri ise hâlâ meçhul.

Köhne zihniyetin yansıması

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. Mehmet Sarı, şunları dile getirdi: “Geçmişe dönüp de baktığımızda yargıyı nasıl araçsallaştırdıklarını Türkiye’nin yakın tarihinde sayısız örnekle yaşadık. Mehmet Moğultay’ın açık açık zikrettiği şekilde nasıl kadrolaştıklarını gördük. Dolayısıyla son gelişen hadiseler üzerinden yargısal kurumların bağımsız, tarafsız bir gözle vermiş olduğu kararları eleştirip kendileri açısından buradan bir siyasal sonuç çıkarmaya çalışmaları CHP ve tayfasının maalesef o köhne ‘zihniyetinin tam bir yansıması olduğunu’ da ifade edebiliriz. İnfaz hükümleri üzerinden muhalefet söylemi oluşturmak tam anlamıyla bir müflis tüccar hesabıdır. Burada hukuk dışı bir durum söz konusu değil.”

Bu ne lahana bu ne perhiz

Avukat Mehmet Kırmızı ise, şunları söyledi: “Ogün Samast müddetnamelere göre tahliye edilmiştir. Eğer muhalefet daha fazla ceza istiyorsa anayasa değişikliği lazım. Yoksa kendileri bahsettikleri gibi burada hükümetin bir tasarrufu ya da Adalet Bakanlığı’nın bir tasarrufu kesinlikle söz konusu değil. O sebeple muhalefet bence bunu gündeme getirmekten ziyade yeni anayasayla birlikte temel hak ve özgürlüklerin garantiye alındığı bu tip kaosa sürükleyen kişilerin de yoğun cezalar aldığı hususları beklemeliler. Ayrıca Ogün Samast tahliyesine kızanlar peki Gezi sürecini yöneten Osman Kavala ve Can Atalay gibi kişilerin ceza almasına neden kızıyorlar. Yani bir tarafta sizin desteklediğiniz kişiler ceza alınca kızacaksınız. Diğer tarafta infaz kanunu çerçevesinde tahliye olana kızacaksınız. Bu ne lahana, bu ne perhiz turşusu.”