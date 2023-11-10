Zilletçiler AYM’ye kalkan oldu

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Gezi provokatörü TİP’li Can Atalay’la ilgili hak ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’ne kamuoyundan destek yağarken zillet bileşenlerinden tepki çeken açıklamalar geldi.

Sevsinler seni

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: “Yüksek yargı organlarının yetki ve sorumlulukları Anayasamızda sarih bir şekilde belirtilmiş olmasına rağmen Yargıtay’ın önceki gün aldığı kararın izahı mümkün değildir. Vaktiyle AYM’nin özgürlük karşıtı vesayetçi kararlarını tenkit ve reddetmiş ama Anayasa’ya uyarak gereğini yerine getirmiştik. AYM’nin İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun özgürlükçü kararlarını ve bu kararı alan üyelerini Yargıtay’ın hedef yapması çok yanlış olmuştur.”

Miniklerin darbe algısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptıkları açıklamada şunları kaydettiler: “Hukuk düzenimize yapılan bir darbe var. AYM üyelerinin yanındayız. Demokratik değerlerin korunması için bütün partiler ve STK’larla hareket etmekte kararlıyız. Yargıtay Başkanı’na ‘Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin aldığı karar bütün kurumu temsil ediyor mu’ diye soruyorum. Gösteri yapmak anayasal haktır, gerekirse ona da başvururuz. AK Parti kitleleri üzerinden birileri devlete sızarak otoriter yönetimi kalıcı kılmaya çalışıyor.” Öte yandan, Özel’in ağzıyla konuşan Karamollaoğlu’nun “Sokakta eylem demek iktidara ihtardır. Yeri geldiğinde yapılabilir. Toplum da bu konuda bizim kadar hassas demektir. Bunu garipsemem” sözleri şaşkınlıkla karşılandı.

İP’ten bir şov daha

İP Sözcüsü Kürşad Zorlu: “Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) derhal bu konuda soruşturma başlatmalıdır. Sayın Genel Başkanı’mızın talimatları doğrultusunda Hukuk Politikaları Başkanlığı’mızca HSK’ya suç duyurusunda bulunuyoruz. Soruşturma açmakla yetkili olan Yargıtay Başkanlar Kurulu’na ilgili Yargıtay üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Anayasa’yı hedef almak, Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef almaktır. Anayasa’ya darbe vurmaya çalışmak, Türk milletine ve Türk devletinin bekasına darbe vurmaya çalışmaktır.”

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