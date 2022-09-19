Zillet medyasında ‘İmamoğlu Kılıçdaroğlu’ kavgası büyüyor

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Muharrem İnce’nin CHP ve İP’ten para aldığını söylediği Tele1 TV’ciler, bir başka fonlu medya Halk TV’de işe girebilmek için İmamoğlu ekibinin onayı gerektiğini iddia etti.

Kimin eli kimin cebinde?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı hayali kuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Halk TV’de hakimiyet kurduğu iddialarının ortaya atıldığı süreçte manidar bir ifşaat geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın Tele1 TV’nin Program Koordinatörü Selin Yurdakul Şahin, Halk TV’de işe başlamak için “İmamoğlu’nun sağ kolu” Murat Ongun’un onayından geçildiğini gündeme taşıdı. Yurdakul, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Halk TV’de işe başlamak için Murat Ongun ile görüşme yapmayı nasıl açıklarsınız? Memleketin ve aydın gelecek mücadelesinin yeni bir Erdoğan silsilesine asla ihtiyacı yok. İfşa edeceğiz ve izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Daha sonra paylaşımını silmek zorunda kalan Yurdakul, “Bazı emirler demiri keser. Ben sözümü söyledim, duyması gereken herkes duydu” sözlerini paylaştı. “Paylaşımı kaldır” emrini nereden aldığı merak konusu olan Yurdakul’un hedef aldığı Murat Ongun’un konuya ilişkin yapacağı açıklama merak konusu oldu.

‘Gizli patron’ savaşları

Sunucu İsmail Küçükkaya’nın Fox TV’den Halk TV’ye transferi için İmamoğlu’nun basın danışmanı Ongun ile görüşme yaptığı iddialarının konuşulduğu süreçte Tele1’den gelen bu açıklama, fondaş medyadaki “sahip” savaşlarını gün yüzüne çıkardı.