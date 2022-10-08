Zillet ittifakı dikiş tutmuyor! CHP ve İP arasında sert atışma

Millet İttifakı'nın tutarsızlığı ve CHP ile İYİ Parti'nin aynı değerleri paylaşmadığı her geçen gün tekrar anlaşılıyor. Ayrıca CHP'ye yönelik her eleştiride, CHP'nin ifade özgürlüğüne bakış açısı gözler önüne seriliyor.

Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çağrısı sonrası olay çıktı. İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın attığı tweet sosyal medyayı karıştırırken yanıt CHP'li Çetin Çapan'dan geldi.

İbrahim Özkan'ın tartışmalara neden olan tweeti şöyle idi:

"Günün mesajı! Siyasi rakiplerle mücadele stratejisinde; zayıf yönleri üzerine gitmek varken, en güçlü olduğu alana girmek siyasi harakiridir." dedi.

İbrahim Özkan'ın tweetini alıntılayan CHP'li iş insanı Çetin Çapan, "İbrahim bey, bu üslupla Kemal beyi kastettiğiniz çok açık! Onca yıllık bir önyargı bagajını boşaltma çabasındaki samimi bir insana bu lafı söylemek; en basit dille “politik fırsatçılıktır!” Mesajı anlamamış kimselerin 3 oyu için, yılların emeğine (masaya) zarar veriyorsunuz! Biz, hata bile yapsa sayın Akşener’le ilgili bir söz etmeyiz. Olmaz ama; ayıp olsa ayıbı örteriz! Bizim ittifak anlayışımız budur! Sizde ise tam tersi, bir fırsat bulsak da gol atsak kafası görüyorum! Bunun adı, dediğim gibi “politik fırsatçılıktır,” kimden öğrendiniz bu işleri?" diye cevap verdi.

İbrahim Özkan, eleştirilere, "Ortalama zeka seviyesine yazıyorum. Kimseyi eleştirmek gibi bir derdim yok. Kim ne anlamak istiyorsa anlayabilir." diye yanıt verdi.