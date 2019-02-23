Zillet ittifakı adaylarının afişleri kafa karıştırdı

Millet İttifakı, kafaları karıştırdı. Adaylar sürekli parti değiştirmeye başladı.

İYİ Parti adayı İmamoğlu'nun fotoğrafını koydu

İYİ Parti'nin İstanbul Bakırköy adayı Ateş Ünal Erzen'in seçim afişleri soru işaretlerine neden oldu. Seçim için hazırlattığı afişin sol tarafına İYİ Parti logosunu koyan Erzen, sağ tarafına da CHP logosu ve Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını koyarak CHP'li seçmene göz kırptı. CHP ise Erzen'in kendi adayları olarak algılanmaması için bazı afişlerdeki CHP logolarını kesip ortadan kaldırdı. Kocaeli Gebze'de de benzer bir durum vardı.

Hem İYİ Parti hem Saadet afişi yaptırdı

Gebze’de de Saadet Partisi adayı Burcu Çetinkaya’nın İYİ Parti afişleri de hala duvarlarda asılıydı... CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin kapalı kapılar ardında yürüttükleri ittifak çalışmaları ve adayların sürekli parti değiştirmesi kafaları karıştırdı.

Mersin'de aday gösteremediler

İYİ Parti'den aday olan Burcu Çetinkaya, partisi CHP'nin adayını destekleme kararı alınca Saadet Partisi'ne geçti. İYİ Parti logosuyla afişler hazırlatıp kamuoyuyla paylaşan Çetinkaya, bu kez de SP logolarıyla boy gösterdi. Gaziantep Şahinbey'de de CHP adayını 2 kez değiştirmesi dikkat çekti.



İYİ Parti, Mersin adayı Kocamaz'ı, seçim kuruluna zamanında bildiremedi. Kocamaz, Mersin'de Pınar İvenç'i aday gösteren DP'ya geçti. İvenç, yerini transfer adaya verdi.