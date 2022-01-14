Zillet İttifakı'nda 'keleş' kardeşliği

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Türkiye, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, PKK kampında Volkan Bora isimli teröristle çekindiği sarmaş dolaş fotoğrafları konuşurken zillet skandala uzaktan bakmakla yetiniyor. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, HDP’yi küstürmemek adına ya açıklama yapmaktan kaçıyor ya da büyük bir şark kurnazlığı sergileyerek suçu hükümete atmaya çalışıyor. Skandal fotoğrafların ortaya çıkmasının üzerinden 5 gün geçtikten sonra konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fotoğrafın çözüm sürecinde çekildiğini iddia ederek büyük bir yalana imza attı. Oysa fotoğraf zillet ittifakının temellerinin atıldığı 2017 yılında çekilmişti ve Kılıçdaroğlu göz göre göre yalan söyledi. Sözde milliyetçi İYİ Parti ve İslami hassasiyetler üzerinden siyaset yürüten Saadet Partisi ise Mehmetçiğimize kurşun sıkan hainlerle ilgili tek kelime açıklama yapmadı. Zilletin beslediği fondaş medya ise sahiplerinin izinden giderek olayı gündemde tutmamayı tercih etti.

İttifakın manidar suskunluğu

Skandala ilişkin konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şunları dile getirdi: “Körle yatan şaşı kalkar. CHP ile ittifak yapanlar aynı zamanda HDP ile ortak olduklarını unutmamalıdır. HDP’li vekilin dağdaki teröristle fotoğrafının çıkmasına adına millet ittifakı denen oluşumdan aykırı veya kınayıcı bir ses gelmesini beklemiyorum. Çünkü onlar bir proje ortaklığıdır. Proje süresi boyunca da birbirleri aleyhine açıklama yapmaları mümkün değildir. HDP önce CHP’yi sonra da diğer ortaklarını esir almıştır. Sözde milliyetçi-mukaddesatçı geçinenlerin konuşmasını, bir şeyler söylemesini bekliyoruz ama nafile.”

Zillet paradoks içerisinde

Zillet ittifakının büyük bir paradoks içerisinde olduğunu kaydeden Turan, şöyle devam etti: “Kılıçdaroğlu’nun, fotoğrafla ilgili soru üzerine zoraki bir demeci oldu. Öyle bir açıklama yaptı ki evlere şenlik. Neresinden bakarsınız çelişkiler ve yanlışlıklarla doludur. PKK paçavraları altında poz veren sadece bu milletvekili değil bunu daha önce de başkalarında gördük. Ama bunu görmek istemeyen gözler görmüyor. PKK-HDP ilişkisi gayet nettir, açıktır. Gerek parti sözcülerinin konuşmalarında, gerekse Kandil’den yapılan açıklamalarla da sabittir. HDP-PKK arasındaki aşk bu fotoğrafta da olduğu gibi somuttur. Bir kez daha açıkça görüldü ki, CHP artık rayından çıkmış, HDP’nin dümen suyuna tamamen girmiştir.”

Siyasi dilencilik yapıyorlar

Güvenlik Uzmanı Ersan Ergür de, şu değerlendirmede bulundu: “Erdoğan karşıtlığıyla bir araya gelen muhalefet HDP’den gelecek üç beş oy uğruna her türlü şımarıklığa göz yummakta, oy dilenciliği yapmaktadır. Söz konusu fotoğrafın çözüm sürecinde çekildiği yalanı ise milletin aklıyla alay etmek ve olayı basitleştirme girişimidir. Şehitlerimizin kemikleri sızlamaktadır. Muhalefetin tavrı kabul edilemez. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kast edenlerin, kendini milliyetçi olarak lanse edenler ve ulusal değerlere bağlı olduğunu savunanlar tarafından, teröristlerle poz veren isimlerin savunulması kabul edilemez. Millet 2023 yılında sandıktan oylarıyla gereken cevabı verecektir.”