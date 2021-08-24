Zillet, İngiliz yalanlarına sarıldı

İngiltere’nin Afgan sığınmacılar için Türkiye’de iltica merkezi kurmayı planladığına yönelik yalan haberleri servis eden BBC Türkçe, Euronews Türkçe gibi yurtdışı menşeili medyalara tepki yağdı. Yurtdışından aldıkları kaynaklarla Türkiye’de algı operasyonu yapmaya çalışan medya kuruluşlarına tepki gösteren TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, şunları dile getirdi:

Muhalefete dış destek

“Anladığım kadarıyla mülteci meselesi üzerinden muhalefetin konuyu istismar etmesi için bir malzeme oluşturmaya çalışıyorlar. Vatandaşlar üzerinde algı oluşturup hükümeti yıpratmaya yönelik hareketler bunlar. Son zamanlarda içerde ve dışarda özellikle mülteciler ve Afganlılar konusunda bu tip operasyonlar yapılıyor. CHP ve İYİ Parti özellikle son dönemlerde yalan haberler ve dezenformasyonlarla bu işi kaşıyorlar. Dışarıdan da görüldüğü gibi destek veriliyor. Ülkelerine Afgan mülteci almak isteyen ülkeler kendi konsoloslukları aracılığı ile yapılacak geniş çaplı bir çalışma ile hiçbir ülkeye ihtiyaç duymadan bu insanları ülkelerine taşıyabilir. Bu söylemler çok basit ve utanç verici söylemlerdir. Ayrıca bu tip konularda İngiliz makamlarının yaptıkları açıklamada daha açıklayıcı ve kafalarda soru işareti barındırmayacak şekilde olmasına özen göstermelidir. Bu tip haberleri yapan yayın kuruluşlarına da bir uyarı göndermeleri lazım.”

Sığınma merkezi olmayacağız

Mülteciler meselesinin ülkemizde çok sık tartışıldığını söyleyen Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş da, şunları söyledi: “Son günlerde Türkiye’nin, Afganlar için bir aktarma merkezi olduğu ya da olacağı yönünde spekülasyonlar yapılıyor. Devletimiz bu haberlere karşılık sınırda çok ciddi önlemler aldı. Ama bu önlemlere rağmen yine de birileri yalan üretmeye devam ediyor. Son olarak İngiltere’nin yaptığı açıklamaları ne yazık ki Türkiye içinde, Türkiye’ye karşı yayınlar yapan kuruluşlar sürekli mülteci konusu kaşımakta ve muhalefet partileri de bu duruma balıklama atlayarak algı oluşturmaya çalışmaktadır. Türkiye hiçbir ülke için yol geçen hanı değildir. Bu konuda da sınır güvenliğine gereken takviyeleri yapmaya devam edecektir. Burada önemli olan milletimizin yetkililerin yaptığı açıklamalara itibar etmesi ve yalanlar üzerine algı oluşturmaya çalışan medya kuruluşları ve onlarla iş tutan muhalif partilerin söylemlerine itibar etmemeleridir. Türkiye’de yayın yapan bu yabancı menşeili yayın kuruluşları, sosyal medya üzerinden çalışan algı operatörleri ve muhalefet partileri olabilecek her konuyu Türkiye’deki iktidarı yıpratma yönelik operasyonlara çeviriyor. Ancak onlar ne kadar çırpınırsa çırpınsın Türkiye’nin birilerinin sığınmacı merkezi olmadığını kararlı bir şekilde söylemeye devam edecektir.”

Yalanla abad olunmaz!

Konuya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın Afganistan ile ilgili yazdığı makalenin hiçbir yerinde “Türkiye” ifadelerini geçmediğine dikkat çekerek şunları kaydetti: “İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Mail On Sunday için Afganistan ile ilgili bir makale kaleme aldı. Makalesinde ‘İngiltere’ye getirmekle yükümlü olduğumuz Afganlar için Afganistan dışındaki bölgede bir dizi merkez kuracağız’ diye bir cümle kuruyordu. Makalenin hiçbir yerinde ‘Türkiye’ geçmiyor, ima dahi edilmiyordu. Ne var ki İngiliz Bakanın makalesi Türkiye karşıtlığı ile maruf bazı yabancı medya kuruluşları tarafından çarpıtıldı. Dediğimiz gibi, Bakan hiçbir şekilde Türkiye dememişti oysa! Kasıtlı bir şekilde yapılan bu çarpıtmaya çok geçmeden Türkiye’deki muhalefet sahip çıktı. Makalenin tek bir kelimesini dahi okumadan bu yalana dört elle sarılıp hükümetimize saldırmaya başladılar. Olayın aslına hiç bakmadan canla başla bu iftirayı yaymak için uğraştılar. Dışişleri Bakanlığımız, hızla açıklama yaptı ve söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Fakat ne yazık ki muhalefet yalan ve iftirada ısrar etmekten vazgeçmedi. Bir kere de biz ifade edelim, böyle bir talep yok, talep gelse dahi bunu asla kabul etmeyiz. Yalan kötüdür, yalan tehlikelidir. Yalandan medet umanlara diyoruz ki, yalanla abad olunmaz, ancak rezil olunur. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Biz her şartta gerçeği, doğruyu, hakkı ve hakikati söyleyeceğiz.”

