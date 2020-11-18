Zillet anayasasında 4x4’lük şer ittifakı

Türkiye’yi 25’e bölecek Federasyon Anayasası için kapalı kapılar arkasında anlaştığı ifşa olan CHP, İyi Parti, HDP ve SP’ye kucak açan TÜSES’in Soros ile başlayan, CIA ve FETÖ’ye uzanan, Alman STK’larına dayanan kirli ilişkileri açığa çıktı.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın ifşa ettiği; CHP, HDP, İP ve SP’nin bir araya gelerek “Erdoğan’ı devirme” karşılığında uzlaştıkları Federasyon Anayasasının perdesini aralıyoruz. Bölücü anayasaya ev sahipliği yapan Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı’nın (TÜSES) bağlantılarında, ABD çıkarlarına aykırı eden ülkeleri bölmeye çalışan George Soros’un izi var. 2018’deki sözde anayasa çalışmasına ev sahipliği yapan TÜSES’in ana omurgasında Soros bağlantılı Osman Kavala’ya yakın isimlerin yer aldığı, CIA’nın ABD Demokrasi Milli Fonu (NED) üzerinden kaynak aktardığı, FETÖ’cülerin aktif görevlerde bulunduğu ve Alman STK’larının TÜSES ile parasal ilişki kurduğu kaydedildi.

Nerede bölücülük orada Kızıl Soros

Gezi Parkı kalkışmasını finanse ettiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan ‘kızıl Soros’ Osman Kavala’nın derin bağlantılarını yöneten Hamdi Kargın’ın TÜSES yönetim kurulunda olduğu belirlendi. TÜSES’e yön veren Hamdi Kargın’ın, Soros uzantısı Kavala’yı, Türkiye’nin azılı düşmanı İngiliz siyasetçi Andrew Duff ile gizlice görüştürdüğü ortaya çıkmıştı.

FETÖ’cü Alpay Tesev’in temelinde

TÜSES’in kurucu isimleri arasında FETÖ’cü Şahin Alpay yer alıyor. FETÖ’nün medya ayağında yer aldığı gerekçesiyle 8 yıl 9 ay ceza alan kapatılan Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay’ın TÜSES’in kuruluşunda vakıf için yüklü miktarda para bağışı da yaptığı öğrenildi. FETÖ’cü Alpay, bir dönem TÜSES’in Genel Sekreterlik vazifesini dahi üstlenmiş. Karanlık TÜSES’in arkasında, FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerine hamilik eden Alman Friedrich Ebert Stiftung Derneği de var. TÜSES’e ekonomik kaynak aktaran oluşumlar arasında. Alman Friedrich Ebert Derneği’nin web adresindeki “Partnerlerimiz” bölümünde TÜSES de yer alıyor.

CIA el altından besliyor

Kızıl Soros’la bağlantısı bulunan, FETÖ’cüleri barındıran, Alman STK’ları tarafından ekonomik olarak desteklenen TÜSES’in arkasında CIA da var. Bu iddiayı, sol cenahın önemli isimlerinden Necip Hablemitoğlu gündeme getirdi. Suikastla öldürülen yazar Necip Hablemitoğlu’nun 2001’de kaleme aldığı “Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası” kitabında TÜSES’in CIA’dan “el altından para yardımı aldığını” ifşa ediliyor. Hablemitoğlu’nun ölümünden 1 yıl önce yayınladığı kitabının 163’üncü sayfasında şu ifşaat yer alıyor: “CIA bağlantılı merkezlerden sadece NED’den (ABD Demokrasi Millli Fonu) ‘proje bedeli’ adı altında para alan Türk STK’larından TESEV, TÜSES, TÜSİAD, KA-DER, Türk Parlamenterler Birliği, TESAV en tanınmışları.”

TÜSES’te derin isimler

FETÖ’cü Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’na ait Abant Toplantıları’na katılan Murat Belge, TÜSES kültür politikaları ekibinde. FETÖ’nün yayın organı Taraf gazetesinin eski yazarı Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu TÜSES kadrosunda. Vakfın yazar ekibindeki Doç. Dr. Evren BALTA, 2019’da Bilderberg toplantısına katılmıştı.