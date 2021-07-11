Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce ayının ilk 10 gününü dolu dolu geçirmek isteyen vatandaşlar, bu mübarek günlerin ne zaman idrak edileceğini merak ediyor. Peki, Zilhicce ayının 1. günü ne zaman?

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?

Zilhicce ayı 11 Temmuz'da başlayacak ve 23 Temmuz'a kadar devam edecek.Zilhicce ayının ilk on gününün fazileti bu on gün içerisinde hac ibadetinin yerine getiriliyor olması İslam alemi açısından önemini artırıyor.

Zilhiccenin önemi nedir?

Fecr suresinin 2. ayetinde geçen “on gece” ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce’nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Razi, Mefatihu’l-ğayb, XXXI, 163). Zilhicce’nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuş, sahabiler, “Ey Allah’ın Resulü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? “ diye sormuşlar. Bunun üzerine Resulullah (s.a.s.); “Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)” (Buhari, İdeyn, 11) buyurmuştur. Zilhicce’nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, II, 459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menasiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyam, 196, 197; Ebu Davud, Savm, 64; Tirmizi, Savm, 46).