Zilhicce ayı haram aylardan biridir. Zilhicce ayı aynı zamanda İslam’ın beş şartlarından hacca gitmek ve kurban kesmek ibadetini içine alan Allah katında çok değerli bir aydır. Peki Zilhicce ayında yapılacak ibadetler neler? Zilhicce ayını nasıl geçirilmeli? Zilhicce ayında yapılacak dualar neler? Zilhiccenin on gününün zikirleri neler? İşte haram aylardan biri olan zilhicce ayında yapılacak ibadet ve zikirler.

Ey Allah! Bizim söylediğimiz gibi ve bizim söylediğimizden daha da hayırlı olan tüm hamdler sana mahsustur. Ey Allah! Namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm sana aittir. Ben fani olduğum için mirasım da sana mahsustur. Ey Allah! Kabir azabından da dağınık işlerden de sana sığınırım. Ey Allah! Rüzgara getirmekte olduğu şeylerin hayrını senden isterim.