Zikzak çizen zihniyetin sonu: CHP'nin 'ucuz alkol' vadettiği gençlik yollarda can pazarı kuruyor!

Zehir tacirlerine ve içki lobilerine şirin görünmek için "alkolü ucuzlatma" hesabı yapan Özgür Özel’in vizyonunun, Karabük sokaklarındaki yansıması ise tam bir rezalet oldu.

Biber gazıyla etkisiz hale getirilen sürücünün, can derdine düşmek yerine polisle girdiği "Alkolmetreyi üflersem mi yararıma, üflemezsem mi?" pazarlığı, alkolün sadece bedeni değil akıl ve muhakemeyi de nasıl çürüttüğünü kanıtladı.

5 ay önce yine alkolden ehliyeti alınan bu şahsın sergilediği pişkinlik, "içkiyi ucuzlatma" vaatlerinin toplumun güvenliğini nasıl bir barut fıçısına çevireceğinin en somut belgesi oldu.