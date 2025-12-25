Zikzak çizen zihniyetin sonu: CHP'nin 'ucuz alkol' vadettiği gençlik yollarda can pazarı kuruyor!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, "İktidara geldiğimizde alkolü ucuzlatacağız, 1 litre rakı 140 lira olacak" şeklindeki akıl dışı vaatlerinin alternatif sonuçları vatandaşları ürkütüyor. Karabük’te yaşanan dehşet verici olay, alkolün ve özgürlük adı altında pazarlanan sefahetin toplumu nasıl bir uçuruma sürüklediğini gözler önüne serdi. Polisin "dur" ihtarına uymayan, zikzaklar çizerek ilerleyen 1.85 promil alkollü ve ehliyetsiz sürücü, kontrolünü kaybederek köprü ayağına çarptı; otomobilin motoru yerinden fırlarken iki genç ağır yaralandı.
Zehir tacirlerine ve içki lobilerine şirin görünmek için "alkolü ucuzlatma" hesabı yapan Özgür Özel’in vizyonunun, Karabük sokaklarındaki yansıması ise tam bir rezalet oldu.
Biber gazıyla etkisiz hale getirilen sürücünün, can derdine düşmek yerine polisle girdiği "Alkolmetreyi üflersem mi yararıma, üflemezsem mi?" pazarlığı, alkolün sadece bedeni değil akıl ve muhakemeyi de nasıl çürüttüğünü kanıtladı.
5 ay önce yine alkolden ehliyeti alınan bu şahsın sergilediği pişkinlik, "içkiyi ucuzlatma" vaatlerinin toplumun güvenliğini nasıl bir barut fıçısına çevireceğinin en somut belgesi oldu.