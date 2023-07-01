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Yaşam Zıkkımlanan sürücü trafikte dehşet saçtı: 8 yaralı
Yaşam

Zıkkımlanan sürücü trafikte dehşet saçtı: 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-07-01 00:21:00 -
Zıkkımlanan sürücü trafikte dehşet saçtı: 8 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde, alkol alıp trafiğe çıkan kişi, 8 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kaza, akşam saatlerinde Suluova ilçesinde meydana geldi. Erhan Noyan (51) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu kavşakta, Halim Özlem (29) yönetimindeki 06 EV 8326 plakalı otomobile yandan çarptı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Serap Noyan, Ceyda Noyan, Mehtap Yıldız, Meliha Altun, Neşe Çelebi ve Şermin Kaplan, yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Erhan Noyan'nın 1.17 promil alkollü olduğu belirlendi.

 

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