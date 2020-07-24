Zihniyetler dönüşsün bereket gelsin

Fındık üretiminde dünya lideri olan Türkiye’de üretici ve ihracatçıların verimli sonuçlar alabilmesi için yeni bir stratejiye ihtiyaç olunduğunu vurgulayan İSTİB Başkanı Ali Kopuz, “Fındıkta zihniyet dönüşümünün zamanı geldi. Coğrafi avantajımızın da etkisiyle fındıktaki liderliğimizi sürdürürken üretim ve pazarlama ile ilgili temel sorunlarımızı da halletmeliyiz’’ dedi.

Eksikliklerimiz var

Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun verilerine göre fındıkta Türkiye’de dönüm başına alınan ortalama miktar 77 kilogram iken, İtalya’da 146, ABD’de 254 kilo olduğuna dikkat çeken Kopuz, “Bizdeki verim düşüklüğünün nedenleri ise bahçelerin bakımsızlığı, ağaçlarda gençleştirme ve seyrekleştirme yapılmaması, bizim bahçelerin makineli tarıma uygun olmaması, toprak analizi eksikliği ve doğru gübre kullanılmaması. Bu eksiklerimizin en önemli nedeni ise verasetle bahçelerin küçülmesi ve kentlileşme neticesinde bakım yapacak kimsenin kalmaması… İlk ihtiyacımız olan üretimdeki verimliliği artırmak için yapılabilecekleri düşünmektir. Hükümetimiz birçok ürün gibi fındığa da destek veriyor. Belki bahçelerin ıslahı için de bir proje başlatmak yararlı olabilir”şeklinde konuştu.

Hepimiz çabalamalıyız

Fındıktaki pazarlama sorunlarının bir kısmının serbest piyasa şartlarında çözülebileceğini, ancak katma değerli bir ürün haline gelmesi için tüm paydaşların yapabileceği şeyler olduğunu belirten Kopuz, ‘’Fındıktan elde edeceğimiz en yüksek geliri elde etmek için çabalamalıyız” çağrısında bulundu.