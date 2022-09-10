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Gündem "Zihniyetiniz bozuk, Yunan'a laf etme Osmanlı'ya hakaret et"
Gündem

"Zihniyetiniz bozuk, Yunan'a laf etme Osmanlı'ya hakaret et"

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şaşırtmadı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde işgalci Yunanistan'a tek kelime etmezken, skandal ifadeler kullanarak Osmanlı'yı suçladı. TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz; "Haddini bil, zihniyetiniz bozuk" diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 14:25:00 -
"Zihniyetiniz bozuk, Yunan'a laf etme Osmanlı'ya hakaret et"

 YENİ AKİT  ANKARA 

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şaşırtmadı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde işgalci Yunanistan'a tek kelime etmezken, skandal ifadeler kullanarak Osmanlı'yı suçladı. TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz; "Haddini bil, zihniyetiniz bozuk" diyerek tepki gösterdi.

"Haddini bil Tunç Soyer"

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün paylaşımı şöyle:

"3 kıtaya hükmetmiş, dünyada huzurun ve barışın teminatı olmuş, Osmanlı İmparatorluğuna, ceddimize saygısızca ifadeler senin ne haddine!

Güzel İzmir’imizi işgal eden Yunan’a laf söyleme, Osmanlı’ya hadsizce hakaret; Zihniyetiniz(!) bozuk! #TunçSoyerHaddiniBil!"

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