  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Turuncu listeye bir çizik daha
Uşak'ta feci kaza: Yaralılar var
Sevindiren haber! Bir yangın daha kontrol altına alındı
Konya'daki katliamın katil zanlısıyla ilgili flaş gelişme
Gündem Zihniyete bak! Dayanışmayı acziyet sanıyorlar
Gündem

Zihniyete bak! Dayanışmayı acziyet sanıyorlar

Günlerdir süren orman yangınları ile amansız mücadele birlik beraberlik içinde sürerken, tek işleri klavye başında algı operasyonları üretmek olan azgın azınlık, herkesin paylaştığı “dayanışma” fotoğrafını acziyet olarak yorumladı. Kazdağları İstanbul Dayanışması, sosyal medya hesabından, yangın göletlerine su tankerleri ile su dolduran vatandaşların fotoğrafını acziyet olarak paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 18:56:00 -
Zihniyete bak! Dayanışmayı acziyet sanıyorlar

YENİ AKİT / ANKARA

Günlerdir süren orman yangınları ile amansız mücadele birlik beraberlik içinde sürerken, tek işleri klavye başında algı operasyonları üretmek olan azgın azınlık, herkesin paylaştığı “dayanışma” fotoğrafını acziyet olarak yorumladı.

Türkiye'de orman yangınlarına müdahalede kullanılan ve yangın söndürme araçlarına su ikmali sağlanan havuzlara tankerler su dolduran vatandaşların fotoğrafını paylaşan Kazdağları İstanbul Dayanışması, “‘Help Turkey’ demeyi acziyet olarak görenler bu fotoğrafa iyi baksınlar! Aydın'da yurttaşlar helikopter havuzunu traktörle su getirerek dolduruyor” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay