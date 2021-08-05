Zihniyete bak! Dayanışmayı acziyet sanıyorlar
Günlerdir süren orman yangınları ile amansız mücadele birlik beraberlik içinde sürerken, tek işleri klavye başında algı operasyonları üretmek olan azgın azınlık, herkesin paylaştığı “dayanışma” fotoğrafını acziyet olarak yorumladı. Kazdağları İstanbul Dayanışması, sosyal medya hesabından, yangın göletlerine su tankerleri ile su dolduran vatandaşların fotoğrafını acziyet olarak paylaştı.
YENİ AKİT / ANKARA
Günlerdir süren orman yangınları ile amansız mücadele birlik beraberlik içinde sürerken, tek işleri klavye başında algı operasyonları üretmek olan azgın azınlık, herkesin paylaştığı “dayanışma” fotoğrafını acziyet olarak yorumladı.
Türkiye'de orman yangınlarına müdahalede kullanılan ve yangın söndürme araçlarına su ikmali sağlanan havuzlara tankerler su dolduran vatandaşların fotoğrafını paylaşan Kazdağları İstanbul Dayanışması, “‘Help Turkey’ demeyi acziyet olarak görenler bu fotoğrafa iyi baksınlar! Aydın'da yurttaşlar helikopter havuzunu traktörle su getirerek dolduruyor” ifadelerine yer verdi.