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Zihni Şahin’den Büyükşehir Meclisine veda

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Büyükşehir Belediye Meclisinde son kez başkanlık ederken yaptığı veda konuşmasında, "Ne yaptıysak Samsunumuz için yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:42
Zihni Şahin’den Büyükşehir Meclisine veda

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Büyükşehir Belediye Meclisinde son kez başkanlık ederken yaptığı veda konuşmasında, "Ne yaptıysak Samsunumuz için yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, kendisini 3 Mayıs 2018 tarihinde yapılan oylamada bu göreve getiren belediye meclisi üyelerine veda etti. Başkan Şahin, son kez başkanlık ettiği meclis toplantısında, "Samsun’a 10 ay boyunca hizmet etmenin onurunu yaşadım. Meclis üyelerimizle, belediye başkanlarımızla ne yaptıysak Samsun’um için yaptık" diye konuştu.

 

Başkan Zihni Şahin, meclis üyeleriyle ilk olarak Sevgi Kafe’de düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Şahin, burada yaptığı açıklamada, "Mecliste yıllarca birlikte görev yaptığımız meclis üyesi arkadaşlarımızla buluştuk. Büyük başarıların altında takım ruhu, birlik ve beraberlik, azim ve çalışkanlık bulunur. Biz de yıllarca bu anlayışla çalıştık. Tüm meclis üyesi arkadaşlarıma desteklerinden ve bu zamana kadar gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.



“Halk rahatladı, bize saygı gösterdi”

 

Başkan Zihni Şahin, şunları söyledi:

 

"Benim anlayışımda insanları ötekileştirme, ayrım yapma yoktur. Nasıl ki Bafra’da toplumu kucaklayarak görev yapmışsam, burada da yoğun bir ortam olmasına rağmen elimden geldiği kadarıyla herkesi dinleyerek, görüşlerini alarak çalışmaya gayret ettim. Eksiklerimiz illa ki olmuştur fakat herkesle iyi diyaloglar kurduk. Bu şehre hizmet etmek tek başına olmaz. İlçe belediyeler ve Büyükşehir Belediyesi ne kadar dayanışma içinde olursak Samsun’a o kadar fazla hizmet edilir. Dayanışma içinde olduğumuz görülünce halkta da bir rahatlama oldu. Halk, bize sevgi ve saygı gösterdi. Bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bundan sonra da görev yerimiz Atakum olacak inşallah. Orada da seçildiğimiz takdirde görevimizi layıkıyla yapmaya devam edeceğiz. Belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize bundan sonraki hayatlarında sağlıklı, hayırlı, huzurlu bir gelecek diliyorum. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra seçilecek olan belediye başkanları ve meclis üyelerine de başarılar diliyorum. Konu Samsun’un menfaati olduğunda birlikte hareket edeceklerini düşünüyorum."

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:42
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