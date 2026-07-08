Elektrikli araç satışları düştü! Üreticiler dış pazara yöneldi

Çin’de elektrikli araç üreticileri için en önemli sorunlardan biri de kârlılık olmaya devam ediyor. Sektör analizlerine göre pazarda çok sayıda marka faaliyet gösterse de düzenli kâr elde edebilen şirket sayısı sınırlı. BYD, Xiaomi ve Leapmotor’un kârlılık tarafında öne çıktığı belirtilirken, birçok küçük üreticinin yoğun rekabet ve fiyat baskısı nedeniyle zorlandığı ifade ediliyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda sektörde birleşme ve satın almaların hızlanabileceğini değerlendiriyor.