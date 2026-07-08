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Otomotiv
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Elektrikli araç satışları düştü! Üreticiler dış pazara yöneldi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Elektrikli araç satışları düştü! Üreticiler dış pazara yöneldi

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’de satış temposu 2026’nın ilk yarısında belirgin şekilde yavaşladı.

#1
Foto - Elektrikli araç satışları düştü! Üreticiler dış pazara yöneldi

Çin Binek Otomobil Birliği’nin ön verilerine göre, haziran ayında ülkede toplam 1,04 milyon adet bataryalı elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7’lik düşüşe işaret etti.

#2
Foto - Elektrikli araç satışları düştü! Üreticiler dış pazara yöneldi

Yılın ilk yarısında ise satışlardaki gerileme daha belirgin oldu. Ocak-haziran döneminde elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satışları yüzde 13 azalarak 4,73 milyon adede indi.

#3
Foto - Elektrikli araç satışları düştü! Üreticiler dış pazara yöneldi

Uzmanlara göre Çin’de elektrikli araç satışlarındaki yavaşlamanın arkasında birden fazla etken bulunuyor. Ekonomideki yavaşlama, tüketicilerin yeni fiyat indirimleri beklentisiyle alımlarını ertelemesi ve devlet desteklerinin kademeli olarak azaltılması talebi baskılayan başlıca unsurlar arasında gösteriliyor. Pekin yönetimi, yılın başında yeni enerji araçlarına yönelik teşvik politikalarını güncellerken, elektrikli araç üreticilerine sağlanan bazı vergi avantajlarını da azaltmaya başladı.

#4
Foto - Elektrikli araç satışları düştü! Üreticiler dış pazara yöneldi

Çin’de bataryalı elektrikli araçlar, şarj edilebilir hibritler, menzil uzatıcı hibritler ve hidrojen yakıt hücreli ticari araçlara yönelik yıllık vergi indirimlerinin 1 Ocak 2027 itibarıyla daha da düşürüleceği bildirildi. Söz konusu vergi avantajları, araç sahiplerine yıllık yaklaşık 360 ila 660 yuan arasında tasarruf sağlıyordu. Desteklerin azalması, fiyat hassasiyeti yüksek tüketicilerin satın alma kararlarını doğrudan etkiliyor.

#5
Foto - Elektrikli araç satışları düştü! Üreticiler dış pazara yöneldi

Çin’de elektrikli araç üreticileri için en önemli sorunlardan biri de kârlılık olmaya devam ediyor. Sektör analizlerine göre pazarda çok sayıda marka faaliyet gösterse de düzenli kâr elde edebilen şirket sayısı sınırlı. BYD, Xiaomi ve Leapmotor’un kârlılık tarafında öne çıktığı belirtilirken, birçok küçük üreticinin yoğun rekabet ve fiyat baskısı nedeniyle zorlandığı ifade ediliyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda sektörde birleşme ve satın almaların hızlanabileceğini değerlendiriyor.

#6
Foto - Elektrikli araç satışları düştü! Üreticiler dış pazara yöneldi

İç pazardaki büyümenin yavaşlaması, Çinli otomobil üreticilerini ihracata daha fazla yöneltti. Analistler, Çinli markaların 2026 yılı sonunda yaklaşık 10 milyon araç ihraç edebileceğini öngörüyor. Bu tahmin gerçekleşirse, Çin’in otomobil ihracatında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 41’lik artış yaşanacak.

#7
Foto - Elektrikli araç satışları düştü! Üreticiler dış pazara yöneldi

BYD, Xiaomi, Chery, Geely ve SAIC gibi üreticiler Avrupa, Güney Amerika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya pazarlarındaki yatırımlarını artırıyor. Çinli markaların elektrikli araç ihracatındaki yükselişi, küresel otomotiv sektöründe rekabeti daha da sertleştirecek. İç pazarda talep zayıflarken, Çinli üreticilerin büyüme stratejisinde yurt dışı satışların giderek daha kritik hale gelmesi bekleniyor.

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