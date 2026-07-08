Trump'ın Türk kızından babası için özel pasta!
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Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'in, Trump için hazırladığı pasta ortaya çıktı.
Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'in, Trump için hazırladığı pasta ortaya çıktı.
Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'in, Trump için hazırladığı pasta ortaya çıktı. Necla Özmen babası Trump ile telefonda görüştüğünü iddia ediyor.
Necla Özmen son olarak NATO Zirvesi öncesinde ABD Başkanı'na seslenmişti.
Trump için kendi evinde bir oda hazırlayan kadın, "Sevgili babacığım, senin kalabileceğin bir oda hazırladım. Umarım rahat edersin." demiş ve şunu eklemişti:
“Türkiye’de büyüdüğüm için ona Türk mutfağından lezzetler hazırlamayı düşünüyorum. İnşallah gelir, evimi ve yaşantımı görür. Heyecanlıyım.”
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