  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Zihinsel engelli adam evinde ölü bulundu
Yerel

Zihinsel engelli adam evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2024-05-29 21:06:00 -
Zihinsel engelli adam evinde ölü bulundu

Sivas’ın Suşehri ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki zihinsel engelli adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Taşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuya giden anne eve döndüğünde oğlu Ali Haydar Akgül’ü yerde hareketsiz halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Akgül’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Akgül'ün cenazesi, olay yeri polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına konularak morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23