Zihin okuyan kask fiyatı ne kadar?

Amerikalı girişimci Bryan Johnson tarafından kurulan Kernel adlı şirketin, zihinleri okuyabildiğini iddia ettiği kaskları 50 bin dolardan satışa çıkaracağı bildirildi. Bloomberg Businessweek'teki makalede, Johnson'un, 5 yılda 110 milyon dolar harcayarak beyin aktivitelerini izleyip kaydedebilen bir kask geliştirdiği ve bu icadıyla bilim dünyasını heyecanlandırdığı belirtildi.

Zihin okuyan kask ağırlığı ne kadar?

Birkaç kilogamlık kaskların, beynin elektriksel uyarılarını ve kan akışını düşünce hızında ölçerek analiz eden ve bu organın dünyaya nasıl tepki verdiğine dair bir veri sağlayan sensör yuvalarını içerdiği belirtildi.

Zihin okuduğu iddia edilen kask fiyatı ne kadar?

Fiyatı 50 bin dolar olan kasklar üstün teknolojiyle donatılmış durumda. Kask, 5 yılda 110 milyon dolarlık yatırımla geliştirildi. Johnson, "Bilim insanları kalbimizi, kanımızı ve hatta DNA'mızı ölçmek için her türlü test ve makineyi yaptılar. Ancak beyin testleri nadir ve pahalı olmaya devam ediyordu ve bizi en çok tanımlayan organ hakkındaki verilerimizi keskin bir şekilde sınırlandırıyordu" ifadesini kullandı. Makalede, “Araştırmacılar, beyin yaşlanması, zihinsel bozukluklar, sarsıntılar, felçler ve meditasyon gibi geçmişteki metafizik deneyimlerin arkasındaki mekanikler hakkında fikir edinmek için kaskları kullanmayı bekliyor" ifadelerine yer verildi.