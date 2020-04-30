  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Zifte batmış halde bulunan kaplumbağa hayata döndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:10:29 -
Zifte batmış halde bulunan kaplumbağa hayata döndürüldü

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da zifte batmış halde bulunan ve nefes almakta güçlük çeken kaplumbağa, yapılan müdahaleyle sağlığına kavuşturuldu.

Kent merkezinde bir kişi tarafından zifte batmış halde bulunan kaplumbağa, Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada yapılan muayenede, kaplumbağanın solunum yetersizliği olduğu ve hareket kabiliyetinin azaldığı tespit edildi. Veteriner hekimin uzun süren çalışması sonucu ziftten temizlenen kaplumbağa, merkezde gözlem altına alındı.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı açıklamada, halkın salgın sürecinde diğer canlılara daha fazla hassasiyet gösterdiğini belirtti. Yerel yönetim ve vatandaşların duyarlılığıyla yaşamsal enerjinin ortaya çıktığına işaret eden Esen, duyarlılık gösterenlere teşekkür etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı