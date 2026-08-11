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Gündem Mehmet Görmez, İslam dünyasını tehdit eden 3 hastalığa dikkat çekti: Cehalet, fakirlik, ayrılık!
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Mehmet Görmez, İslam dünyasını tehdit eden 3 hastalığa dikkat çekti: Cehalet, fakirlik, ayrılık!

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Mehmet Görmez, İslam dünyasını tehdit eden 3 hastalığa dikkat çekti: Cehalet, fakirlik, ayrılık!

Suriye Evkaf Bakanı Ebu’l-Hayr Şukri’nin davetlisi olarak Şam’ı ziyaret eden ve bazı temaslarda bulunan eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in ülkedeki son durağı Emevî Camii oldu Görmez burada yaptığı konuşmada, önceki yüzyılda da İslam dünyasını tehdit eden cehalet, fakirlik ve ayrılık hastalıklarına dikkat çekerek İslam dünyasına bunlara karşı ilim, çalışma ve birlik çağrısında bulundu.

Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez Emevi Camii'nde bir konuşma yaptı.

kendisini Suriye halkına ve alimlerine yol gösteren bir vaiz olarak değil, Şam medeniyet okulunun bir öğrencisi olarak gördüğünü söyleyen Görmez, Said Nursi’nin "Ben bu minbere size ders vermek için çıkmadım; okulundan dönüp öğrendiklerini babasına arz eden bir çocuk gibiyim" sözlerini anımsattı.

Görmez, Şam’ın asırlardır ümmetin muallimi olduğunu, kendisinin de bu köklü havzanın bir talebesi sıfatıyla mesaj getirdiğini dile getirdi.

3 HASTALIK 3 ŞİFA

Son 15 yılda Suriye topraklarında yaşanan büyük yıkıma, değinen Görmez, bu çileli sürecin ardından gelen özgürleşmenin büyük bir sorumluluk yüklediğini belirtti.

Görmez, İslam coğrafyasını tehdit eden üç temel hastalığın önceki yüzyılda olduğu gibi günümüzde de aynı olduğunu ifade etti. Görmez şunları dile getirdi:

Cehalete karşı İlim: Karanlıkları dağıtacak, zihinleri inşa edecek köklü ilmi gelenek.

Fakirliğe karşı Çalışmak ve İmar: Sadece binaları değil, insanı ve medeniyeti yeniden ayağa kaldıracak üretim azmi.

Ayrılığa karşı Birlik (İttifak): Farklılıkları düşmanlık vesilesi değil, bütünleşme ve rahmet kaynağı gören kardeşlik hukuku.

‘ALLAH’IM ŞAM’IMIZI BİZE MÜBAREK KIL’

Şam’ın sıradan bir coğrafya parçası veya herhangi bir şehir olmadığını dile getiren Görmez, Hz. Peygamber’in "Allah’ım, Şam’ımızı bize mübarek kıl" duasını hatırlattı.

Konuşmasının son bölümünde Türkiye ve Suriye halkları arasındaki bağlara dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Görmez, iki toplumun ilişkilerinin anlık siyasi hesaplar veya konjonktürel çıkarlar üzerine kurulmadığını belirtti. Görmez, aynı kıbleye dönen, aynı kitaba ve peygambere inanan iki halkın kaderinin birbirine kenetli olduğunu söyleyerek, Şam’ın yeniden ihyasının tüm İslam dünyasına umut ışığı olacağını ifade etti.

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Yorumlar

Mustafa yakut

Çok doğru tespit ama kime anlatacaksin

EYVALLAH HOCAM SAĞOLUN VAROLUN

Suriye boş bırakılmaz bizim bir ilimiz gibi sanki öyle görmek lazım, gavurlar kefereler, hainler, misyonerler cirit atıyor, aman ha uyaralım.. 3 GÜNDE BİR DEVLET ADAMI GİDİN BİR SELAM VERİN, HEDİYELER GÖTÜRÜN....
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