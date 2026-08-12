İsmail Kartal’dan taraftara mesaj: 18 yıllık hasreti bitirmek istiyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü eleme turunun ilk maçında 2-0 mağlup ettiği Sturm Graz’ı rövanşta da 1-0 yenen Fenerbahçe, adını play-off turuna yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör İsmail Kartal, iki maçta da disiplinli bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

“TURU GALİBİYETLE GEÇTİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ”

Takımının her geçen gün daha iyiye gittiğini söyleyen Kartal, karşılaşmada çok sayıda pozisyona girdiklerini ancak bunlardan yalnızca birini değerlendirebildiklerini ifade etti.

Kartal, “Her 2 maçta da çok disiplinli bir oyun sergiledik. Pozisyonlara girdik ama 1 gol atabildik. Adım adım her geçen gün daha iyi yaptığımız şeyler var. Bugün eksikler gördük, onları gidermek için çalışıyoruz. Turu galip gelerek geçtiğimiz için çok mutluyum” dedi.

İlk yarıda yakaladıkları fırsatlara dikkat çeken tecrübeli teknik adam, dört net pozisyondan birini gole çevirmeleri hâlinde karşılaşmayı daha erken koparabileceklerini söyledi.

“6-7 TANE YÜZDE YÜZLÜK POZİSYONUMUZ VARDI”

Şampiyonlar Ligi’ne kalabilmek için önlerinde iki maç daha bulunduğunu hatırlatan Kartal, yoğun fikstür nedeniyle oyuncuların fiziksel durumunu dikkatle yöneteceklerini kaydetti.

Rakibin bazı bölümlerde üstünlük kurduğunu kabul eden Kartal, “Bizim 6-7 tane yüzde yüz net pozisyonumuz vardı. Deplasmanlarda ara ara baskı yiyebiliyorsunuz. Karşınızda genç bir takım var. Maçı çok önceden kopartabilirdik. Bu tür maçlar böyledir, gol atamazsanız rakibin direnci artar” ifadelerini kullandı.

RAKİP LYON

Fenerbahçe’nin play-off turunda Lyon ile karşılaşacağını belirten Kartal, rakiplerine yönelik hazırlıkların süreceğini söyledi.

Sarı-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi özlemine işaret eden Kartal, “18 yıl aradan sonra taraftarımıza bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ve mücadele etmek zor. Biz bunun üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum” diye konuştu.

FRED’İN GELECEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Fred’in takımdaki geleceğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Kartal, konunun yönetim ve transfer komitesi tarafından değerlendirildiğini bildirdi.

Kartal, “Yönetimle arasında bazı şeyler var. Bekleyelim, zaman içinde ne olacak görelim” dedi.

Takımdaki bütün oyuncuların değerli olduğunu vurgulayan Kartal, Sturm Graz karşısındaki değişiklikleri oyuna müdahale etmek ve ön bölgede topu tutabilen mücadeleci isimlerden yararlanmak amacıyla yaptığını sözlerine ekledi.