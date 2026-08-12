Volkswagen’den yakıt cimrisi otomobil!
Volkswagen’in Çin pazarı için geliştirdiği şarj edilebilir hibrit sedanı ID. Era 5S siparişe açıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Volkswagen’in Çin pazarı için geliştirdiği şarj edilebilir hibrit sedanı ID. Era 5S siparişe açıldı.
SAIC Volkswagen ortak girişiminin geliştirdiği ID. Era 5S, Çin’de resmen ön satışa sunuldu. Volkswagen’in “ID.Era” ailesindeki ilk sedan olan otomobil için dört farklı donanım seçeneği açıklandı.
Modelin bütün versiyonlarında 109 beygir gücündeki 1,5 litrelik benzinli motor ile 177 beygirlik elektrik motorundan oluşan şarj edilebilir hibrit sistem kullanılıyor.
Volkswagen ID. Era 5S’in bataryası boşken 100 kilometrede 2,82 litre yakıt tükettiği belirtiliyor. Otomobil, CLTC ölçümlerine göre yalnızca elektrikle 160 kilometre yol alabiliyor.
Benzinli ve elektrikli motorun birlikte kullanıldığı hibrit sürüşte ise toplam menzil 2 bin kilometreye kadar çıkıyor.
ID. Era 5S; 4 bin 836 milimetre uzunluğa, 1880 milimetre genişliğe ve 1505 milimetre yüksekliğe sahip. Otomobilin aks mesafesi ise 2 bin 766 milimetre olarak açıklandı.
Jetta’dan daha büyük, Passat’tan daha küçük ölçülere sahip sedan; donanım paketine göre 17, 18 veya 19 inçlik jantlarla tercih edilebiliyor.
Modelin dış tasarımında iki kademeli farlar, tamponun alt bölümündeki geniş hava girişi, gövde boyunca uzanan arka aydınlatma grubu ve yarı gizli kapı kolları öne çıkıyor.
Otomobilin iç mekânında 8,8 inçlik dijital gösterge paneli ile 15,6 inçlik multimedya ekranı bulunuyor. Yapay zekâ destekli sesli asistanla donatılan modelde iki kollu direksiyon simidi ve çift katmanlı orta konsol kullanılıyor. Vites seçicisi direksiyon kolonuna yerleştirilirken, aracın bagaj kapasitesine ilişkin resmî bir bilgi henüz paylaşılmadı.
Volkswagen ID. Era 5S’in ön satış fiyatları, donanım seviyesine bağlı olarak 119 bin 900 ile 149 bin 900 yuan arasında değişiyor. Bu tutarlar yaklaşık 17 bin 770 ila 22 bin 215 dolara karşılık geliyor.
İlk müşterilere sunulan kampanya kapsamında fiyatlar 115 bin 900 ila 145 bin 900 yuana düşüyor. Böylece modelin indirimli başlangıç fiyatı yaklaşık 17 bin 175 dolar olurken, en üst versiyon 21 bin 620 dolara satın alınabilecek.
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