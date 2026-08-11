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Dünya İran’dan ABD’ye Hürmüz resti! “Şartlarımız kabul edilmezse boğaz açılmayacak”
Dünya

İran’dan ABD’ye Hürmüz resti! “Şartlarımız kabul edilmezse boğaz açılmayacak”

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İran’dan ABD’ye Hürmüz resti! "Şartlarımız kabul edilmezse boğaz açılmayacak"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Washington’a yönelik dikkat çeken şartlar sıraladı...

İran’dan Hürmüz Boğazı açıklaması geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin İran'a yönelik savaşı sona erdirmesi ve İran'ın bloke edilen mal varlıklarını serbest bırakması gerektiğini belirterek, Washington'un İran'ın şartlarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi.

 

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rızai, Çin'in Tahran Büyükelçisi Zong Peiwu ile bir araya geldi.

Görüşmede Rızai, "ABD tutumunu değiştirmediği ve İran'ın şartlarını kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak." dedi.

 

ABD'nin savaşı sona erdirmesi, İran'ın bloke edilen paralarını ödemesi ve Lübnan ile Gazze başta olmak üzere bölgedeki savaşların sonlandırılması gerektiğini belirten Rızai, İran'ın diğer şartlarının da arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletildiğini kaydetti.

 

Rızai ayrıca İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahına ilişkin olası bir anlaşmanın, boğazın kapatılması meselesinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

 

Çin'in Tahran Büyükelçisi Zong ise konuşmasında, ülkesinin İran'a yönelik askeri saldırılara karşı olduğunu ifade etti.

Zong, Çin'in Batı Asya bölgesinde ve Basra Körfezi ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini her zaman desteklediğini kaydetti.

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RECEP AYDIN/SOSYAL BİLİMCİ

Washington’a Hürmüz Muhtırası: İran, Küresel Enerji Koridorunda ABD Emperyalizmine Meydan Okuyor! İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai’nin, şartlarının kabul edilmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağına dair çıkışı, Tahran’ın ABD yaptırımlarına karşı küresel enerji jeopolitiğini koz olarak kullanan asimetrik bir stratejiyi devreye soktuğunu gösteriyor. Küresel petrol ticaretinin kilit noktası olan bu su yolunun pazarlık unsuru yapılması, bölgedeki sıcak çatışma riskini artırırken, Washington üzerindeki baskıyı küresel ekonomi üzerinden artırmayı hedefliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin tırmanması, küresel enerji tedarik zincirlerinde ve petrol fiyatlarında şok dalgaları yaratarak, enerji bağımlısı Batılı ekonomiler üzerinde ciddi enflasyonist riskler oluşturmaktadır. Tahran, bu stratejik geçiş noktasındaki askeri kapasitesini, Washington'ı diplomatik tavizlere zorlamak amacıyla küresel ekonomik dengeleri etkileyen bir kaldıraç olarak kullanmaktadır.Bölgedeki bu gerilim, Washington'ı diplomatik tavizlere zorlamayı hedeflerken, küresel ticaretin şah damarını tutan Tahran'ın tek bir hamleyle enerji krizini ateşleme gücünü ortaya koymaktadır. Günün sonunda, Beyaz Saray’ın tek taraflı dayatmaları Hürmüz’ün sularında sert bir kayaya çarpmıştır; Washington ya bu baskı karşısında geri adım atacak ya da küresel bir enerji krizinin fitilini ateşleyecektir.
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