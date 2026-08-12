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Dünya Kuzey Kore balistik füze fırlattı!
Dünya

Kuzey Kore balistik füze fırlattı!

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Kuzey Kore balistik füze fırlattı!

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin 17 Ağustos'ta başlayacak geniş kapsamlı Ulchi Freedom Shield ortak askeri tatbikatı öncesinde yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin 17 Ağustos'ta başlayacak geniş kapsamlı Ulchi Freedom Shield ortak askeri tatbikatı öncesinde yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Güney Kore ve Japonya tarafından yapılan açıklamalara göre füze, Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Wonsan bölgesinden fırlatıldı ve Kore Yarımadası'nın doğusundaki denize doğru yaklaşık 700 kilometre yol katetti.

Füze denemesi, Pyongyang'ın tatbikat öncesindeki ikinci balistik füze testi oldu. ABD ve Güney Kore'nin 17-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği tatbikatta binlerce askerin yanı sıra bilgisayar simülasyonları ve sahadaki askeri manevraların yer alması bekleniyor.

Seul ve Tokyo, füze fırlatmasını kınarken, bölgedeki askeri gerilimin yeniden yükseldiğine dikkat çekildi. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı ise ilk değerlendirmesinde fırlatmanın ABD kuvvetleri veya müttefikleri açısından acil bir tehdit oluşturmadığını bildirdi.

Son füze denemesi, Pyongyang ile Washington ve Seul arasındaki gerilimin, ortak askeri tatbikatın başlamasına günler kala yeniden tırmandığı şeklinde değerlendiriliyor.

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